「stick it out」の意味は？「stick」の意味を広げて考えてみて！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「stick it out」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
ヒントは、「stick」＝「棒」ではない意味を考えてみてください！
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「最後までやりぬく」でした！
「stick」は「棒」という意味から派生して「突き刺す」という意味があります。
「out」によって「最後まで」というニュアンスが加わることで、「最後までやりぬく」という意味になりますよ。
ドラマや映画でもよく耳にする言葉です。
「You have to stick it out.」
（最後まで辛抱しなさい）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部