「stick it out」の意味は？「stick」の意味を広げて考えてみて！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「stick it out」の意味は？ 意外と難しいこのフレーズ。 ヒントは、「stick」＝「棒」ではない意味を考えてみてください！ あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「最後までやりぬく」でした！ 「stick」は「棒」という意味から派生して「突き刺す」という意味があります。 「out」によって「最後まで」というニュアンスが加わることで、「最後までやりぬく」という意味になりますよ。 ドラマや映画でもよく耳にする言葉です。 「You have to stick it out.」

（最後まで辛抱しなさい） あなたはわかりましたか？ 毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！ ※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部