年末に嬉しすぎる〜〜！！

【写真】「ガスト＆バーミヤンの33%オフメニュー」画像まとめ

すかいらーくグループの株式会社すかいらーくレストランツは、2025年12月11日(木)から12月25日(木)までの15日間、「年末ご愛顧感謝祭33%OFF特別クーポン」キャンペーンを開催。

ガストとバーミヤン全店舗で実施されるこのキャンペーンでは、両ブランドの人気メニュー全22品が33%OFFという激安価格で楽しめます！

たとえばガストでは、通常700〜800円の「チーズINハンバーグ」が469〜536円になるなど大幅割引で提供。

まだまだ続く物価高、さらになにかと物入りの年末に嬉しすぎるキャンペーン、ぜひ逃さず活用して！

キャンペーン詳細

対象店舗：ガスト/バーミヤン 全店

期間：2025年12月11日(木) 〜 12月25日(木)

クーポン配布媒体：すかいらーくアプリ、ガスト公式X、バーミヤン公式X、すかいらーく公式Instagram

ガスト 33%OFF対象メニュー（全12品）

・チーズINハンバーグ 価格：通常700〜800円→クーポン価格469〜536円（231〜264円お得）

・うな重(吸い物・漬物・追いだれ付き) 価格：通常1,490円→クーポン価格998円（492円お得）

・チキテキスパイス焼き 価格：通常790〜990円→クーポン価格529〜663円（261〜327円お得）

・鉄板ハンバーグミックスグリル 価格：通常840〜940円→クーポン価格562〜629円（278〜311円お得）

・ペペロンチーノ 価格：通常620〜790円→クーポン価格415〜529円（205〜261円お得）

・山盛りポテトフライ 価格：通常400〜450円→クーポン価格268〜301円（132〜149円お得）

その他対象メニュー：ラッキーチーズINハンバーグセット、蜜いもとマロンのサンデー、アサヒスーパードライ(ジョッキ)、海老アボカドとケールのサラダ《S》、おつまみカキフライ[2コ]、ソフトクリーム

ガスト キッズ＆アルコールメニュー 半額クーポン対象（全9品）

・キッズうどんプレート(ポイント&ミニアイテム・お子さまドリンクバー付き) 価格：通常590円→クーポン価格295円

・キッズミニチーズINハンバーグプレート(ポイント&ミニアイテム・お子さまドリンクバー付き) 価格：通常700〜800円→クーポン価格350〜400円

・低アレルゲンハンバーグカレープレート(ポイント&ミニアイテム・オレンジドリンク付き) 価格：通常700〜800円→クーポン価格350〜400円

・レモンサワー/角ハイボール 価格：各通常340〜440円→各クーポン価格170〜220円

その他対象メニュー：キッズビッグハンバーグプレート、甘くないレモンサワー、イタリアンワイン サンタ・カンパネラ《グラス》(白)、イタリアンワイン サンタ・カンパネラ《グラス》(赤)

バーミヤン 33%OFF対象メニュー（全10品）

・油淋鶏 価格：通常769円→クーポン価格515円（254円お得）

・やわらか鮑の麻辣湯 通常1,429円→クーポン価格957円（472円お得）

・レタスチャーハン(スープバー付き) 価格：通常769円→クーポン価格515円（254円お得）

・エビチリ熱々おこげ(スープバー付き) 価格：通常1,099円→クーポン価格736円（363円お得）

・武蔵野麻婆 価格：通常659円→クーポン価格441円（218円お得）

・キリン一番搾り生ビール〈中ジョッキ〉 価格：通常549円→クーポン価格367円（182円お得）

その他対象メニュー：海老マヨネーズ、ハイボール、珈琲ゼリー、「100日発酵」紹興酒5年熟成(グラス)

※22:00以降の注文には深夜料金10%が加算。商品の盛り付け・内容・クーポンは、予告なく変更または中止となる場合あり。キッズ&アルコールメニュー半額クーポンは、2025年11月20日より、すかいらーくアプリ等のクーポン配布媒体にて配布中。期間限定商品は、なくなり次第終了。