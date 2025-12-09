N.Y.C.SAND×セブン‐イレブン♡限定ワッフルコーン&リッチカップアイス登場

人気洋菓子ブランド「N.Y.C.SAND」とセブン‐イレブンのコラボから、2025年12月16日(火)より数量限定で新作アイス2種が登場します。看板商品のキャラメルサンドをワッフルコーンで表現したアイスと、5種の素材を贅沢に閉じ込めたカップアイス。どちらもブランドのこだわりを丁寧に再現し、冬のデザートタイムを特別にしてくれる一品です♡今回は、発売情報とともに2商品の魅力を女性目線で詳しくご紹介します。

キャラメルの濃密な余韻を楽しむワッフルコーン

「N.Y.C.SAND ワッフルコーン N.Y.キャラメルサンドアイス」は、ブランドの代表作「N.Y.キャラメルサンド」を“ワッフルコーン”で初めて表現したコラボ最新作。

キャラメルアイスには生クリームとブラウンシュガーが配合され、N.Y.C.SANDらしいコク深さとやさしい甘さの両立を叶えています。

華やかな香りのチョコレートアイスと2色巻きにすることで、キャラメルの濃厚な風味とカカオの芳醇な香りが溶け合い、重層的な味わいに。

コーン部分にはバターを使用し、キャラメルサンドのクッキーのおいしさを表現しているのもポイントです。

さらに特長的なのが、アイス上部からコーンの底までぐるりと巻かれたキャラメルソース。

2022年のコラボ開始から改良を重ねてきたこだわりの配合で、ひと口目から最後のひと口まで濃密なキャラメルをしっかり味わえる仕立てに。

冬でもアイスを楽しみたい方にうれしい、スイーツ感たっぷりの一本です。

5素材が織り成す香ばしリッチなカップアイス

一方「N.Y.C.SAND N.Y.リッチスカッチサンド&Wチョコレートアイス」は、人気菓子「N.Y.リッチスカッチサンド&Wチョコレート」をカップアイスとしてアップデートした一品。

これまではアイスバーの形でしたが、カップになることで素材感をよりダイレクトに楽しめるようになりました。

キャラメルアイスの中には「キャンディングアーモンド・チョコチップ・キャラメルキャンディチップ・バタークッキークランチ・チョココーチング」の5種をたっぷりブレンド。

香ばしさ、甘さ、ほろ苦さ、ザクザクとした食感が複層的に重なり合い、スプーンを入れるたびに違う魅力が広がります。

アーモンドスカッチとチョコレートの組み合わせが好きな方にはたまらない贅沢な仕上がりです♪

全国のセブン‐イレブンで数量限定販売

N.Y.C.SAND ワッフルコーン N.Y.キャラメルサンドアイス



価格：318円(税込343.44円)

発売日：12月16日(火)～順次販売

販売店：全国のセブン‐イレブン

※一部地域・店舗では取り扱いがない場合があります。

N.Y.C.SAND N.Y.リッチスカッチサンド&Wチョコレートアイス



価格：298円(税込321.84円)

発売日：12月16日(火)～順次販売

販売店：全国のセブン‐イレブン

※一部地域・店舗では取り扱いがない場合があります。

どちらの商品も12月16日(火)から全国のセブン‐イレブンで数量限定販売。冬のご褒美スイーツとして、自分へのプチ贅沢にもぴったり。

コンビニで手に入る本格的な味わいとして、売り切れ前にチェックしておきたい新作アイスです。

冬のデザートタイムを彩る特別なアイスをぜひ

今回登場した2種類のN.Y.C.SANDアイスは、ブランドのこだわりを詰め込んだ贅沢な味わいが魅力です。濃厚キャラメルを主役にしたワッフルコーンと、素材感が際立つリッチカップ。

それぞれ異なるおいしさで、冬のひとときをふんわり幸せにしてくれます。数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめ。セブン‐イレブンで手軽に本格スイーツを楽しんでみてください♡