ハローキティ＆タイニーチャムの限定アイテムがサンキューマートに登場！

サンキューマートから、2026年1月上旬より、ハローキティとお友だちのタイニーチャムが登場する限定アイテムが発売されます！「タイニーチャム」はハローキティの大切なお友だちで、レトロポップなデザインが特徴的。全11アイテムは、可愛さ満点で、390円（税込429円）というお手頃価格で手に入ります。ぬいぐるみヘアゴムやアクリルキーホルダー、顔隠し学生証ケースなど、どれも日常に使えるアイテムばかり♪

ハローキティ＆タイニーチャムが登場！レトロポップな限定アイテム



サンキューマートに、ハローキティとタイニーチャムの限定アイテムが登場します！

今回は、赤や黄色を基調としたレトロなカラーリングで、ブロック柄や懐かしさを感じさせるモチーフがいっぱい。

全11アイテムが390円で手に入るから、可愛いアイテムをお得にゲットできるチャンスです。

お友だちとお揃いで使いたくなるアイテムが盛りだくさんなので、どれを選んでもハッピーになれること間違いなし♡

オンライン先行予約スタート！12月10日12時から受付



12月10日（水）12時から、サンキューマート公式オンラインショップで、ハローキティとタイニーチャムの限定アイテムの先行予約がスタート！

店舗での販売は2026年1月上旬から始まりますが、オンラインでは先にお目当ての商品を確保できるチャンス。数量限定なので、予約受付終了前にお早めにチェックしておきましょう！

特別なアイテムを一足早く手に入れて、冬のかわいいアクセントを楽しんで♪

390円でゲット！お手頃価格でゲットできる可愛さ満載アイテム



サンキューマートの「ハローキティ」＆「タイニーチャム」シリーズは、すべて390円（税込429円）というお手頃価格で手に入ります。

折りたたみミラーやロングヘアクリップ、ぬいぐるみヘアゴムなど、毎日のコーディネートにぴったりなアイテムが勢揃い！

バッグに付けるのにぴったりなアクリルキーホルダーや、学生証を可愛く隠せる顔隠し学生証ケースなど、実用性もバッチリ。

かわいくて便利なアイテムを手に入れて、毎日がもっと楽しくなること間違いなしです♪

可愛さ満点！ハローキティ＆タイニーチャムの限定アイテム



サンキューマートから登場する「ハローキティ」＆「タイニーチャム」の限定アイテムは、どれも可愛くてお手頃価格！390円（税込429円）で、レトロポップなデザインを楽しめます。

オンラインショップでの先行予約は12月10日からスタート！

店舗での販売は2026年1月上旬から順次開始されるので、いち早くゲットしたい方は予約をお忘れなく♪可愛いアイテムで、日常をもっとハッピーに♡