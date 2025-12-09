にゃんこ大戦争×ニューエラ第2弾♡全8種キャップが12/12より発売開始！

人気ゲーム「にゃんこ大戦争」と、スポーツ＆ライフスタイルブランド「ニューエラ」のコラボレーション第二弾がこの冬ついに登場します。第1弾でも話題になったキュートなネコデザインはそのままに、大人もキッズも楽しめるキャップを含む全8種のアイテムがラインナップ。12月12日(金)から、ポノス直営EC「にゃんこ大商店オンライン」で順次発売され、ポップアップショップでも展開予定です。ファンなら見逃せない特別なシリーズです♪

にゃんこ大戦争×ニューエラ全8種ラインナップ

©PONOS Corp.

今回登場するのは、ネコたちの愛らしさとニューエラのスタイリッシュさが融合した全8アイテム。

「NEW ERA® 9FIFTY™ THE BATTLE CATS BLU」は大人6,820円、YOUTH4,950円で、鮮やかなブルーが印象的。

©PONOS Corp.

「NEW ERA® 9FORTY™ NEKOFACE GRY」はグレーがベースで、大人4,950円、YOUTH4,400円。

©PONOS Corp.

「NEW ERA® 9TWENTY™ NEKOTEN NVY」はネイビーを採用し、大人4,950円、YOUTH4,400円。

©PONOS Corp.

さらに、「NEW ERA® SQUARE KNIT CAP WHT」は3,410円で、冬コーデにぴったりの白ニット。

©PONOS Corp.

アクセント使いにおすすめの「NEW ERA® CAP KEYHOLDER THE BATTLE CATS BLU」（\3,300）も登場します。

©PONOS Corp.

キッズサイズを含む幅広い展開で、家族でお揃いコーデも楽しめます♡

オンライン＆ポップアップで順次発売

発売は2025年12月12日(金)より「にゃんこ大商店オンライン」でスタート。

さらに、12月17日(水)～29日(月)の期間中は、大阪・髙島屋大阪店7階催会場にてポップアップショップ『にゃんこ大商店主張所 開運招福！in 大阪』でも購入できます。

営業時間は10:00～19:00（最終日は18:00閉場）。ファンにはうれしい、実際に手に取って選べる貴重なチャンスです。

会員登録で限定キャラがもらえる♪

「にゃんこ大商店オンライン」に会員登録すると、スマホアプリ「にゃんこ大戦争」内で使える限定キャラクター「ネコ店長＆ネコ店員」がプレゼントされます。

コラボアイテムの購入だけでなく、ゲームでも特別なキャラが楽しめるので、ファンならぜひチェックしておきたい特典です。詳細は公式サイトをご確認ください。

お気に入りのネコアイテムで冬をもっと楽しく

にゃんこ大戦争×ニューエラの第二弾は、可愛さと実用性を兼ね備えたコラボシリーズ。キャップやニット、キーホルダーまで揃う全8種は、ファッションに遊び心を添えてくれるはずです。

オンラインやポップアップショップで手に入るこの機会に、冬のおしゃれにネコアイテムを取り入れてみてはいかがでしょうか♪限定キャラがもらえる特典も見逃さず、特別な季節を楽しんで。