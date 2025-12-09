「バニラモナカジャンボ」や「紅茶花伝」など、無料が大量！コンビニ4社″1つ買うと1つもらえる″まとめ《12月9日時点》

セブン-イレブン、ミニストップ、ファミリーマート、ローソンのコンビニ3社では、2025年12月9日から15日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンを開催しています。



12月9日時点で発表されているキャンペーン対象商品と引換商品をまとめました。

「中華三昧」や「ワンタン」も無料

セブン-イレブンでもらえる商品

セブン-イレブン各店では、飲料やお菓子などがもらえます。

対象商品は、セブンプレミアム「一（はじめ）」の「緑茶」と「ほうじ茶」（各600ml）です。

どちらか1本を購入すると、同商品のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。



引換期間は12月16日から29日まで。

ミニストップでもらえる商品

ミニストップ各店でも、飲料がもらえます。

1つめの対象商品は、ポッカサッポロ「キレートレモン MUKUMI」です。

1本購入すると、「キレートレモン」（各155ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は12月9日から22日まで。

2つめの対象商品は、コカ・コーラ「爽健美茶」（600ml）。

1本購入すると、「綾鷹 濃い緑茶」（650ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、サントリー「GREEN DA・KA・RA やさしいコーン茶」（600ml）。

1本購入すると、「GREEN DA・KA・RA やさしい麦茶」（680ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

「綾鷹 濃い緑茶」と「GREEN DA・KA・RA やさしい麦茶」の引換期間は、12月16日から29日まで。

ミニストップでは、対象商品によって引換期間が異なるのでご注意を。

ファミマでもらえる商品

ファミリーマート各店では、飲料やインスタント食品などがもらえます。

1つめの対象商品は、伊藤園「お〜いお茶 濃い茶STRONG」（470ml）。

1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、グリコ「アーモンド効果」の「オリジナル」と「オリジナル 微糖」（各200ml）です。

どちらか1本を購入すると、同商品のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、有楽製菓「ブラックサンダー」。

1個購入すると、「ブラックサンダー 至福のバター」1個と引き換えられる無料券がもらえます。

4つめの対象商品は、ファミマル「ポークと野菜の旨味 生姜タンメン」と、明星「中華三昧 榮林 トマト酸辣湯麺」。

どちらか1個を購入すると、明星「中華三昧 榮林 トマト酸辣湯スープ」「喜多方ラーメン坂内監修 コク醤油ワンタンスープ」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。



引換期間は、いずれも12月16日7時から22日まで。

また、ファミリーマートでは、アプリ「ファミペイ」のバーコードをスキャンしてファミペイ払いで購入するともらえるキャンペーンも開催しています。

対象商品は、コカ・コーラ「紅茶花伝 ロイヤルミルクティー」（440ml）。

1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は12月16日から22日まで。

そして、ファミマのお弁当を1品購入すると、飲料の無料券がもらえるキャンペーンも実施中。

お弁当（麺類、お好み焼、グラタン、その他冷凍食品は対象外）を1品購入すると、飲料（600nl）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換対象商品は以下の通り。

●サントリー「伊右衛門」

●サントリー「烏龍茶」

●コカ・コーラ「爽健美茶」

引換期間は、12月9日7時から22日まで。

ローソンでもらえる商品

ローソン各店では、飲料やインスタント食品がもらえます。

1つめの対象商品は、UCC「ブラック無糖」（185g）と「ブラック無糖 黒の余韻」（375g）。

いずれか1本を購入すると、「職人の珈琲 無糖 PET」（900ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、コカ・コーラ「ファンタ グレープ」と「カナダドライ ジンジャーエール」（各500ml）です。

どちらか1本を購入すると、同商品のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、「名店 若武者 特濃旨辛 鶏台湾」。

1個購入すると、東洋水産「ワンタン」の「しょうゆ味」「とんこつ」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

4つめの対象商品は、森永製菓「ダースプレミアム芳醇カカオ」「ダースプレミアム芳醇いちご」「ダース ミルク」「白いダース」（各12粒）。

いずれか1個を購入すると、「バニラモナカジャンボ」「ビスケットサンド」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

5つめの対象商品は、カゴメ「野菜生活100 オリジナル」です。

1本購入すると、「野菜生活100」の「オリジナル」「ベリーサラダ」「マンゴーサラダ」（各200ml）のいずれか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

6つめの対象商品は、バンダイ「魚ギョっと釣りグミ」。

1個購入すると、「キャラパキ 発掘恐竜チョコ」1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、いずれも12月16日から22日まで。

今週は飲料をはじめ、インスタント食品やお菓子などお得な商品がたっぷり登場しています。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ