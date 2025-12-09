普段使いに便利な2ウェイ使用！【キャプテンスタッグ】のビジネスバッグがAmazonに登場中‼
利便性の高い2ウェイ仕様が通勤をサポート!【キャプテンスタッグ】のビジネスバッグがAmazonに登場!
CAPTAIN STAG P1680D 2wayビジネスバッグ 1220は、しなやかで柔らかな手触りで、熱に強く非常に耐久性に優れているポリエステル1680を使用したビジネスバッグだ。
クッション性に優れたショルダーストラップを付ければ肩掛けも可能な2部屋2wayスタイル。
メインルームは整理整頓も楽々なA4ファイルサイズ収納可能。PCルームはウレタンクッション内蔵でしっかり保護してくれる。
フロントはペン差しやモバイルポケットなど、たくさんの小物収納を多数完備。
背面はキャリーバー固定ベルトを搭載。スーツケースの上にバッグを固定できるため、出張などの移動に大活躍してくれる。
長さ調整が可能な、肩に優しい幅広なショルダーストラップが付属している。
ハンドルは手になじみやすく、長時間持っても疲れにくいソフトレザーを採用。使いやすく、利便性の高い一品となっている。
