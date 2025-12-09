ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

利便性の高い2ウェイ仕様が通勤をサポート!【キャプテンスタッグ】のビジネスバッグがAmazonに登場!

CAPTAIN STAG P1680D 2wayビジネスバッグ 1220は、しなやかで柔らかな手触りで、熱に強く非常に耐久性に優れているポリエステル1680を使用したビジネスバッグだ。

クッション性に優れたショルダーストラップを付ければ肩掛けも可能な2部屋2wayスタイル。

メインルームは整理整頓も楽々なA4ファイルサイズ収納可能。PCルームはウレタンクッション内蔵でしっかり保護してくれる。

フロントはペン差しやモバイルポケットなど、たくさんの小物収納を多数完備。

背面はキャリーバー固定ベルトを搭載。スーツケースの上にバッグを固定できるため、出張などの移動に大活躍してくれる。

長さ調整が可能な、肩に優しい幅広なショルダーストラップが付属している。

ハンドルは手になじみやすく、長時間持っても疲れにくいソフトレザーを採用。使いやすく、利便性の高い一品となっている。