Â¨´°Çä¤ÎÌ¾ÉÊ¤¬¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¢öEnchanted Corset¤Î¡ÖSophia¡×²þÎÉ¥â¥Ç¥ëÈ¯Çä
¥³¥ë¥»¥Ã¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖEnchanted Corset¡×¤Ç¡¢È¯Çä¤Î¤¿¤Ó¤ËÂ¨´°Çä¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¿¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¡ÖSophia¡Ê¥½¥Õ¥£¥¢¡Ë¡×¤¬¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤ËÃåÍÑ¤Ç¤¤ë²þÎÉÈÇ¤È¤·¤Æ¿·ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èþ¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò³ð¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¾ï»È¤¤¤â¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦ºÙÉô¤Þ¤Ç¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡£¥Õ¥í¥ó¥ÈÉôÊ¬¤Î¥Üー¥ó¹½Â¤¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Æ°¤¤ä¤¹¤µ¤ÈÂÑµ×À¤¬¸þ¾å¤·¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÃåÍÑ¤Ç¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶á¡¹¥Ùー¥¸¥å¥«¥éー¤âÆ±»ÅÍÍ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È♡¿Ê²½¤·¤¿Ì¾ÉÊ¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¡ÖSophia¡×
Ëè²óÂ¨´°Çä¤È¤Ê¤ë¡ÖSophia¡×¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤È¾åÉÊ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ù»ý¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÄêÈÖ¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¡£
º£²ó¤Î²þÎÉ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥ÈÉôÊ¬¤ÎÈÄ¥Üー¥ó¤òÆÈ¼«¹½Â¤¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¡¢ºÂ¤ë¡¦¤«¤¬¤à¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¾ïÆ°ºî¤Ç¥Üー¥óÃæ±û¤Ë¡ÈÎÏ¤¬Æ¨¤²¤ë¡ÉÀß·×¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Æ°¤¤ä¤¹¤µ¤ÈÂÑµ×À¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¡£Äù¤áÉÕ¤±¤¹¤®¤º¡¢¤·¤«¤·¥µ¥Ýー¥ÈÎÏ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥ー¥×¤¹¤ëÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
ÉáÃÊ»È¤¤¤Ë¤âÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¤âÍê¤ì¤ë°ìÃå¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¼ÂÍÑÀ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚBAMBI WATER¡Û¥Ö¥é¤¬3Ç¯Ï¢Â³1°Ì¡ª¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ö¥é¤Î¼ÂÎÏ¤òÅ°Äì¾Ò²ð
Æü¾ï¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È
²þÎÉ¤µ¤ì¤¿¡ÖSophia¡×¤Ï¡¢Ä¹»þ´ÖÃåÍÑ¤·¤Æ¤âÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤¤è¤¦Àß·×¤¬ºþ¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Üー¥ó¤ÎÀÞ¤ì¤ä¤¹¤µ¤ò·Ú¸º¤·¡¢ÂÎ¤ÎÆ°¤¤Ë¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¹½Â¤¤Ø¿Ê²½¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÎÀª¤òÊÑ¤¨¤ëºÝ¤Î°ãÏÂ´¶¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Äù¤á´¶¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¤¬»ýÂ³¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æü¾ï¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¡È¤¤ì¤¤¤Ê»ÑÀª¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡É¡È¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤òÀ°¤¨¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦½÷À¤¿¤Á¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÈþ¤·¤¯Ì¥¤»¤ë¿´¶¯¤¤Ì£Êý¤Ç¤¹¢ö
¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ëEnchanted Corset¤ÎÌ¥ÎÏ
º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖSophia¡×²þÎÉÈÇ¤Ï¡¢¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤È²÷Å¬¤µ¤òÅ°ÄìÅª¤ËËá¤¤¤¿ÃíÌÜ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¶á¡¹¥Ùー¥¸¥å¥«¥éー¤âÆ±»ÅÍÍ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÍ½Äê¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î½÷À¤¬Áª¤Ó¤ä¤¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ø¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Èþ¤·¤µ¤âµ¡Ç½À¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤³¤½¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤°ìÃå¡£Enchanted Corset¤¬ÆÏ¤±¤ë¡È¿Ê²½¤·¤¿Èþ¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡É¤ò¡¢¤¼¤ÒÂÎ´¶¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♡