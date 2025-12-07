Èþ¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È♡ ÅßÀè¤Þ¤Ç»È¤¨¤ë¡Ú¥Ö¥é¥¦¥ó¥Ë¥Ã¥È¥«¡¼¥Ç¡ÛÃå²ó¤·½Ñ
½©¤«¤éÅßÀè¤Þ¤ÇÂç³èÌö¤¹¤ë¥Ë¥Ã¥È¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤Î³èÍÑÊýË¡¤Ã¤Æ¡©º£²ó¤Ï¡¢ÃæÀî¹ÈÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡¢Èþ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Ì¥ÎÏ¤Ê¡Ö¥Ö¥é¥¦¥ó¥Ë¥Ã¥È¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¡×¤ÎÃå²ó¤·¥³¡¼¥Ç¤ò4¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ºÙ¸«¤¨¸ú²Ì¥Ð¥Ä¥°¥ó¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤Æ♡
Item Ãå²ó¤¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤³¤Á¤é♡
¥Ö¥é¥¦¥ó¥Ë¥Ã¥È¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó
¤½¤Ç¸ý¤«¤é¤Î¤¾¤¯¡¢¥Á¥å¡¼¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥Ï¡¼¥È·¿¤Î¥Ü¥¿¥ó¤Ê¤ÉºÙÉô¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ä¶¥¥å¡¼¥È¡£Èþ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÇºÙ¸«¤¨¸ú²Ì¤â¡ý¡£
Cordinate ¥·¥ó¥×¥ë¥¬¡¼¥ê¡¼¥³¡¼¥Ç
¥·¥ó¥×¥ë¤ÇËü¿Í¥¦¥±´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥ê¥Ü¥ó¤ä¥Õ¥ê¥ë¡¢¥Ñ¡¼¥Ä¤Ê¤É¾®Êª¤Ç¥¬¡¼¥ê¡¼¤µ¤ò¥×¥é¥¹¡ª
Cordinate Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥«¥é¡¼¤Î¾åÉÊ¥³¡¼¥Ç
°Å¤á¤Î¥È¡¼¥ó¤ÇÅý°ì¤·¤ÆÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¾åÉÊ¤Ë¡£¥Õ¥ê¥ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç²Ä°¦¤µ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¡ª
Cordinate ¥Ô¥ó¥¯¡ßÇò¤È¤¢¤ï¤»¤¿¥â¥Æ¥³¡¼¥Ç
¥Ô¥ó¥¯¡ßÇò¤Î²¦Æ»²Ä°¦¤¤¥«¥é¡¼¤òÅêÆþ¡£ÃË»Ò¥¦¥±¤â¤·¤Ã¤«¤êÁÀ¤¨¤ë♡
Cordinate ¥Á¥§¥Ã¥¯¥ß¥Ë¥¹¥«¤ÇÀ©Éþ¤Ã¤Ý¥³¡¼¥Ç
¤â¤Õ¤â¤Õ¤Î¥Þ¥Õ¥é¡¼¤È¼êÂÞ¤ÎÂ¸ºß´¶¡ý¡£¥ß¥Ë¥¹¥«¤È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÇµÓÄ¹¥¢¥Ô¤â´°àú¡ª
»£±Æ¡¿Æ£¸¶¹¨¡ÊPygmy Company¡¦¥â¥Ç¥ë¡Ë¡¢ÎÓ¿¿Æà¡ÊÀÅÊª¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ÃçÅÄÀéºé ¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿²ÃÆ£»ÖÊæ¡ÊPEACE MONKEY¡Ë¥â¥Ç¥ë¡¿ÃæÀî¹ÈÍÕ¡ÊËÜ»ïÀìÂ°¡Ë»£±Æ¶¨ÎÏ¡¿¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø
ÃæÀî¹ÈÍÕ
RayÊÔ½¸Éô ¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼ ÁðÌîºéÍè