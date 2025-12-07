【バーミヤン】税抜199円で食べられる本格中華がお得！税抜99円で飲めるアルコール飲料も。《1月14日まで利用可能》
バーミヤンの公式Ｘでは、2026年1月14日まで使えるお得なクーポンを公開しています。
お得なクーポンは24種類
税抜199円（税込み219円）で注文できるメニューを含めた24種類のクーポンが登場。
税抜199円（税込み219円）で食べられるメニューは以下の6つ。
・本格焼餃子（6コ）
・海老春巻（2本）
・山盛りフライドポテト
・蒸し鶏の胡麻ソース
・アンニンドウフ
・ハイボール
また、人気の定番メニューも110円以上お得に。
例えば、「味玉バーミヤンラーメン」「レタス炒飯」「油淋鶏」は各659円で食べられます。
「【100日発酵】紹興酒 5年熟成（グラス）」は半額の109円に。
もう1品あるとうれしい「海老のチリソース（小皿）」や「ネギザーサイ」などのクーポンもあります。
そして、本格中華7品が付いた「宴会セット」も登場。ドリンクバイキング付きで1人あたり2200円で楽しめます。生ビールを含むアルコール飲み放題付きでも1人あたり3700円です。
※価格はすべて税込です。
※画像は公式Ｘより。
