ビッグNロゴがコーデを引き締める！レトロなのに新しい【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
目をひくビッグなロゴ!ユニークなのに服装に合わせやすい【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
70年代を席巻した数々のニューバランスのレーシングシューズをアレンジしたレトロなフォルムに、ビッグNロゴを外側だけに配した印象的なルックスで提案する人気モデル「MS327」。
320、355及びスーパーコンプにヒントを得たラバーヒールラップ。
320、355及びスーパーコンプにヒントを得て角が誇大されたデザインのスエード＆メッシュ素材のアッパー。
カスタマイズフィットが得られる調節可能なシューレースクロージャ。ニューバランスのコアカラーをベースに、ホワイトNロゴやトリプルブラックで服装に合わせやすいニュートラルなカラー。
