ふわもこイエローが味方♡ 写真映えも抜群な【ニットカーディガン】着回し術4選

ガーリーにもカジュアルにも振れるアイテムを知りたいコ必見♡ 今回は、中川紅葉と一緒に、毎日コーデの主役にも差し色にもなる「イエローニットカーディガン」の着回し術を4つお届けします。お気に入りのボトムや小物とあわせて、自分らしい“ときめきコーデ”を見つけてね♡

Item 着回すアイテムはこちら♡ イエローニットカーディガン 推し活気分を高める担当カラーニット♡ 鮮やかな推しカラーを身にまとえば、推し活モード全開！触り心地抜群なふわもこ素材がコーデの甘さを一段と引き立ててくれるのもありがたい♡ イエローニットカーディガン 8,690円／dazzlin

Cordinate ふわもこ×チェックで映え度MAXコーデ♡ イエローニットカーデを主役に、チェックスカートと小さめバッグでガーリー全開。リボンやチャームでとことん盛れば、どんな場面でも写真映え間違いなし！ イエローニットカーディガンは着回し。 チェック柄ミニスカート 3,959円／PHILLY バッグ 3,299円／WEGO バッグチャーム 3,850円／lilLilly（lilLilly TOKYO）ヘアリボン／スタイリスト私物

Cordinate フリルワンピに重ねて知的ガーリーなキャンパスコーデ フリルミニワンピにふわもこカーデをONして、上半身にボリュームをプラス。あとはメガネで“おしゃれ優等生”なムードに仕上げちゃおう♡ イエローニットカーディガンは着回し。 フリルミニワンピース 12,100円／merry jenny メガネ 990円、ベルト 1,429円／ともにWEGO ソックス 1,100円／靴下屋（Tabio）パンプス 11,590円／NADIA FLORES EN EL CORAZON

Cordinate BIGシャツ×デニムで抜け感たっぷりカフェスタイル ロング丈のBIGシャツからデニムをのぞかせたレイヤードに、クロップド丈カーデを重ねて脚長バランスに。足元はローファーでほんのりきちんと感を足せば、学食やカフェでもこなれて見える！ イエローニットカーディガンは着回し。 BIGシャツブラウス 6,820円／Lumier フレアーデニムパンツ 13,200円／merry jenny ローファー 12,980円／Emma Francis

Cordinate ショーパンあわせでちょい色っぽガーリー♡ イエローカーデのふわもこ感に、リボンショートパンツで甘さと肌見せをプラス。イヤリングと白ソックスで抜け感を添えれば、おうちでの配信チェックも特別な“ときめき時間”にアップデート♡ イエローニットカーディガンは着回し。 リボンショートパンツ 16,280円／pain（lilLilly TOKYO）イヤリング 2,090円／アネモネ（サンポークリエイト）ソックス 1,540円／靴下屋（Tabio） 撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／中川紅葉（本誌専属）撮影協力／昭和女子大学

中川紅葉

Ray編集部 エディター 草野咲来