ふわもこイエローが味方♡ 写真映えも抜群な【ニットカーディガン】着回し術4選
ガーリーにもカジュアルにも振れるアイテムを知りたいコ必見♡ 今回は、中川紅葉と一緒に、毎日コーデの主役にも差し色にもなる「イエローニットカーディガン」の着回し術を4つお届けします。お気に入りのボトムや小物とあわせて、自分らしい“ときめきコーデ”を見つけてね♡
Item 着回すアイテムはこちら♡
イエローニットカーディガン
推し活気分を高める担当カラーニット♡
鮮やかな推しカラーを身にまとえば、推し活モード全開！触り心地抜群なふわもこ素材がコーデの甘さを一段と引き立ててくれるのもありがたい♡
Cordinate ふわもこ×チェックで映え度MAXコーデ♡
イエローニットカーデを主役に、チェックスカートと小さめバッグでガーリー全開。リボンやチャームでとことん盛れば、どんな場面でも写真映え間違いなし！
Cordinate フリルワンピに重ねて知的ガーリーなキャンパスコーデ
フリルミニワンピにふわもこカーデをONして、上半身にボリュームをプラス。あとはメガネで“おしゃれ優等生”なムードに仕上げちゃおう♡
Cordinate BIGシャツ×デニムで抜け感たっぷりカフェスタイル
ロング丈のBIGシャツからデニムをのぞかせたレイヤードに、クロップド丈カーデを重ねて脚長バランスに。足元はローファーでほんのりきちんと感を足せば、学食やカフェでもこなれて見える！
Cordinate ショーパンあわせでちょい色っぽガーリー♡
イエローカーデのふわもこ感に、リボンショートパンツで甘さと肌見せをプラス。イヤリングと白ソックスで抜け感を添えれば、おうちでの配信チェックも特別な“ときめき時間”にアップデート♡
