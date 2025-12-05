【クリニーク】Amazon公式ストアでスキンケア＆メイクアップの新提案！

皮膚科学発想の化粧品ブランド「クリニーク」が、2025年12月8日（月）にAmazon内「@cosme SHOPPING」で公式ストアをオープンしました。これにより、スキンケアからメイクアップまで、クリニークの人気アイテムがより手軽に購入できるように。新登場の薬用保湿美容液「モイスチャーサージ グロウ リファイン セラム」や、定番の「クラリファイング ローション」など、注目アイテムが勢揃い。

クリニークの人気アイテムがAmazonで手に入る！



1968年に皮膚科学に基づく化粧品ブランドとして誕生したクリニークが、ついにAmazon公式ストアに登場しました！お肌に優しい成分と高い効果が評判のクリニーク。

中でも「クラリファイング ローション」や「モイスチャーサージ グロウ リファイン セラム」など、人気のスキンケアアイテムが手軽に購入できるように。

さらに、12月8日（月）から31日（水）の期間中にお買い物された方には、ポイント10%還元のオープン記念特典も！この機会にクリニークのアイテムを試して、肌の変化を実感しましょう。

スカルプDボーテの電気ブラシが話題♡STORY家電大賞ビューティ家電部門を受賞

新作『モイスチャーサージ グロウ リファイン セラム』でうるツヤ肌を目指す



モイスチャー サージ グロウ リファイン セラム​〈医薬部外品〉

「モイスチャーサージ グロウ リファイン セラム」は、乾燥や肌荒れに悩む肌をしっかりサポートする薬用保湿美容液。

肌の角質ケアを行いながら、潤いが巡るしっとりとしたうるツヤ肌へ導いてくれます。ピンクのパッケージが印象的で、まるでお守りのように肌を守ってくれるアイテムです。

特に乾燥しやすい季節には必須のアイテム！ 30mL 6,600円（税込）で、肌の変化を実感してみてください♪

Amazon定期おトク便でお得に！便利さもアップ



クラリファイング ローション

イーブン ベター イルミネーティング ブライト セラム

テイク ザ デイ オフ クレンジング バーム（クレンジング）

今後、Amazonの定期おトク便を利用すれば、クリニークの人気製品が自動的に届く便利さも体験できます。

「クラリファイング ローション」や「イーブン ベター イルミネーティング ブライト セラム」など、手軽にお得に購入できる方法が登場！

さらに、定期便を利用すると、毎回の購入時にお得な割引も受けられます。自分のペースで、スキンケアアイテムを手に入れられるので、忙しい方にもぴったりです。

クリニークの新しいお買い物体験



Amazon公式ストアでのクリニーク製品の購入が、より便利になりました。

人気のスキンケアアイテムや新登場の保湿美容液『モイスチャーサージ グロウ リファイン セラム』など、手軽にゲットできるチャンス！

さらに、オープン記念特典や定期おトク便でお得にお買い物も可能です。肌に優しいクリニークのアイテムで、理想の肌づくりを始めてみてください♡