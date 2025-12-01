東京ミルクチーズ工場の冬季限定♡濃厚「チーズパフ ショコラ&マスカルポーネ」新発売

厳選したミルクとチーズで人気の【東京ミルクチーズ工場】から、この冬だけの特別なスイーツ「チーズパフ ショコラ&マスカルポーネ」が期間限定で登場します。香ばしいシュー生地に、マスカルポーネクリームとマイルドなショコラクリームの2層仕立て。チョコチップやヘーゼルナッツの風味が加わり、冬にぴったりの濃厚な味わいが楽しめます。さらに人気クッキーシリーズもラインアップし、チーズ好きにはたまらない贅沢なコレクションです♡

冬だけの濃厚チーズパフが登場

「チーズパフ ショコラ&マスカルポーネ」は、カマンベールチーズクッキーをのせて焼き上げた香ばしいシュー生地に、北海道産生クリームとマスカルポーネで仕上げたまろやかなマスカルポーネクリームをたっぷりIN。

さらにチョコチップとヘーゼルナッツペーストを隠し味に使い、深みのあるショコラクリームを重ねた贅沢な2層仕立てです。

価格は1個351円（税込）、6個2,106円（税込）。販売は羽田空港第2ターミナル東京食賓館3番時計台前店とルミネ新宿店の限定で、冬だけの特別な味わいを楽しめます。

人気クッキー3種もチェック♪

冬限定スイーツとともに、東京ミルクチーズ工場の人気クッキー3種もラインアップ。

「ショコラ&マスカルポーネクッキー」は、エスプレッソ風味のラングドシャにマスカルポーネチーズのチョコレート※をサンドした甘さ控えめ仕立て（9枚入1,296円）。

「ソルト&カマンベールクッキー」は北海道産牛乳とゲランド塩を使った生地に、カマンベールチョコ※をサンド（9枚入1,296円／18枚入2,592円）。

「蜂蜜&ゴルゴンゾーラクッキー」はローズマリー蜂蜜を練り込んだ生地にゴルゴンゾーラのチョコプレートをサンドし、濃厚な香りが広がります（9枚入1,296円）。

※チョコレートコーチング使用

定番チーズパフも販売中

ブランドの定番人気「チーズパフ」も見逃せません。

カマンベールチーズクッキーをのせた香ばしいシュー生地に、北海道産マスカルポーネとカマンベール、こだわりの生クリームをブレンドした自家製チーズクリームをたっぷり詰めた濃厚仕立て。

1個351円（税込）、6個2,106円（税込）で、こちらも要冷蔵で販売されています。チーズの奥深い味わいが口いっぱいに広がる、まさにチーズ好きにはたまらない一品です。

冬の甘いご褒美スイーツを楽しんで

冬季限定の「チーズパフ ショコラ&マスカルポーネ」は、濃厚ショコラと爽やかなマスカルポーネが織りなす特別なハーモニーが魅力。

さらに個性豊かなクッキーシリーズや定番チーズパフなど、季節ごとの楽しみが広がるラインアップが揃います。

店舗限定で味わえる冬だけの贅沢スイーツを、ぜひ自分へのご褒美に取り入れてみてください♡心まで満たされる豊かな時間を届けてくれます。