「天使のブラⓇスリムライン」新作登場！菜々緒と一緒に試着体験

トリンプ・インターナショナル・ジャパンから、人気の「天使のブラⓇスリムライン」の2025年秋冬新作が登場！ホリデーシーズンにぴったりなナイトジャスミンをモチーフにしたデザインが特徴です。刺繍部分には、ナイトジャスミン×ジオメトリック柄と小さな星が散りばめられ、大人可愛い雰囲気に仕上がっています。スリムに見せるだけでなく、ファイバーフィルパッドでボリュームアップも叶います。

大人可愛いデザインで秋冬を彩る

2025年秋冬の「天使のブラⓇスリムライン」は、ホリデーシーズンにぴったりのナイトジャスミンをモチーフにしたデザインが特徴です。

エンブロイダリーレースの刺繍は、ナイトジャスミン×ジオメトリック柄に、小さな星をあしらってアクセントを加えています。

カップ部分にはボタニカル柄と刺繍が組み合わさり、大人可愛いデザインに仕上がっており、シーズンを彩るアイテムとしておすすめです♡

福袋で新年を彩る♪フェイラー2026年限定ラブラリーコレクション

理想のバストラインを叶える設計

「天使のブラⓇスリムライン」の最大の魅力は、バストを脇からしっかり寄せて、スリムに見せる優れたシルエットです。

カップサイドのエンジェルスリムシートⓇとボーンで、脇をスッキリと魅せながら、ファイバーフィルパッドでボリューム感もアップ。

背部生地には新しい素材が採用され、ソフトな着け心地と快適さが向上しています。

さらに、エンジェルワイヤーが肌に食い込みにくく、段差も目立たないので、どんなシーンでも美しいラインをキープできます。

菜々緒と一緒にフィッティング体験

「#トリンプで試着したら人生変わったわ」キャンペーンでは、菜々緒さんをはじめとする著名人たちがフィッティング体験を通じて、その魅力を発信しています。

試着後の体験メッセージや限定ノベルティの配布もあり、公式オンラインショップや全国のトリンプ店舗でキャンペーンが展開中。

自分にぴったりのブラを見つける楽しさを、ぜひ体験してみてください♪

「天使のブラⓇスリムライン」で美しいシルエットを実現



2025年秋冬新作の「天使のブラⓇスリムライン」は、大人可愛いデザインと理想的なバストラインを叶える完璧なアイテムです。

ナイトジャスミンをモチーフにした刺繍や、スリムに魅せるシルエット設計が特徴で、ホリデーシーズンを華やかに彩ります。

さらに、菜々緒さんとのキャンペーンを通じて、試着体験やフィッティングを楽しみながら、自分にぴったりのブラを見つけてください♡