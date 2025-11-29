名古屋グルメの新星！

黒毛和牛と八丁味噌のカレーが

贅沢すぎる10の理由

ホテルクオリティがおうちで手軽に完成！「黒毛和牛と八丁味噌のビーフカレー」感動の美味しさとは？

●POINT①

黒毛和牛と八丁味噌の奇跡の出会い

名古屋のホテルシーンにまたひとつ名物誕生の気配です。

栄駅と名駅を結ぶ広小路伏見にあり、アクセス便利な『ヒルトン名古屋』と、創業125年の老舗『お肉の専門店スギモト』がコラボレーションしたレトルトカレー「黒毛和牛と八丁味噌のビーフカレー」。

同ホテル1階の「カフェ3-3 アーティサンスイーツ&ベーカリー」ではイートインメニューとしても現在、提供されています。

●POINT②

ご馳走カレーというべき満足感

「黒毛和牛と八丁味噌のビーフカレー」の魅力は、まずその贅沢すぎる具材です！

『お肉の専門店スギモト』が選び抜いた黒毛和牛をたっぷり60g使用。

角切りの大きなお肉がゴロっと入っていて『ヒルトン名古屋』の本気度を実感できます。

噛むたびに広がる濃厚な旨味！煮込み用の部位を丁寧にトリミングして、直火でソテーしてから煮込むことで、肉の香ばしさがしっかりと閉じ込められています。

●POINT③

名古屋らしさ全開の八丁味噌

そして、もうひとつの主役が、名古屋人としては絶対に見逃せない八丁味噌！

使用しているのは、江戸時代から続く岡崎の老舗味噌メーカー『カクキュー』の八丁味噌です。

深みとコク、旨み…味の芯になる存在で、カレーと八丁味噌の組み合わせってどうなの？と思う人もいるかもしれませんが、これを食べれば一瞬で全然あり！に変わります。

スパイスの香りと八丁味噌が合わさることで、味に奥行きが生まれて、何度も食べたくなるクセになる味わいに！

●POINT④

スパイスの黄金バランスが絶妙

香りの決め手となるのは『ヒルトン名古屋』のシェフが試作を重ねて完成したスパイスの黄金比。

クローブ、コリアンダー、カルダモンにガラムマサラを加え、香りと刺激のバランスを最大化。

和の調味料・八丁味噌とスパイスの出会いが、このカレーを唯一無二の存在に引き上げています。

●POINT⑤

ホテルクオリティを自宅で！

忙しい日のランチや、一日頑張った自分へのちょっとしたご褒美としても最適です。

しかもレトルト袋は、電子レンジ調理に対応した蒸気抜き仕様。

湯せん不要なので、手間暇かけずにホテルの味わいを楽しめちゃいます。

さらに黒を基調にしたパッケージはギフトにもぴったり。

名古屋らしさあふれる手土産としても活躍してくれそうですね。

●POINT⑥

カフェ3-3でイートイン限定セットも

『ヒルトン名古屋』1階の「カフェ3-3 アーティサンスイーツ&ベーカリー」では、サラダ＋コーヒーまたは紅茶が付いた2,300円のイートインセットとして提供。

提供時間は毎日10時30～20時(LO19時30分)。

ホテルのゆったりした空間で味わえるのはやはり格別で、自宅で食べるのとはまた違う満足感があります。

●POINT⑦

ホテルの歴史を受け継ぐカレー文化

『ヒルトン名古屋』といえば、かつて名物だった「カレービュッフェ」を思い出す方も多いはず。

なんと日本で初めてカレービュッフェを開催したのが『ヒルトン名古屋』で、1989年の開業当初から2018年のラウンジ改装まで続いた伝説的な企画です。

今回のカレーは、その歴史を受け継ぎながら、ご当地グルメも融合させた最新作。

『お肉の専門店スギモト』の高品質な黒毛和牛と『ヒルトン名古屋』が結びつき、まさに名古屋の新たなご馳走カレーの誕生です。

●POINT⑧

クリスマスビュッフェにも登場！

『ヒルトン名古屋』1階のオールデイダイニング「インプレイス3-3」開催中のクリスマスランチ＆ディナービュッフェでは「黒毛和牛と八丁味噌のビーフカレー」が期間限定で登場。

12月25日(木)までの土日祝に、日替わりカレーのひとつとして提供されます。

ランチは11時30分～14時、ディナーは17時30分～21時（料理終了20時30分）。ディナーは90分制の4部制です。

ランチ大人6,800円、ディナー7,000円。12月20日(土)～12月25日(木)のディナーは大人8,000円

名古屋の新たな名物カレーを、ホテル自慢の様々な料理と一緒に味わえるのもかなり嬉しいポイントです。

●POINT⑨

プロフェッショナルが手がける確かな味

総料理長は、国内外で経験を重ねた佐藤弘二氏。

フランス・リヨンやプロヴァンスの星付きレストラン、さらにシドニー日本総領事館の料理長も務めた経験を持つ人物です。

その確かな技が「黒毛和牛と八丁味噌のビーフカレー」の細部にまで表れています。

商品情報まとめ

黒毛和牛と八丁味噌のビーフカレー

【価格】

1,000円

【販売場所】

ヒルトン名古屋1階

カフェ3-3 アーティサンスイーツ&ベーカリー

【販売時間】

8:00～20:00

●POINT⑩

おせちもカニもいいけど

年末年始はカレーもね！

年末年始に食べ過ぎた体には、カレーがきっと恋しくなる！

そんなときは、名古屋を代表するホテルと老舗精肉店が手を組んだこの冬、注目の一品を。

おうちで、カフェで、ビュッフェで…お好みのシチュエーションで「黒毛和牛と八丁味噌のビーフカレー」をぜひ楽しんでみて！

店舗名：ヒルトン名古屋

住所：名古屋市中区栄1-3-3

電話番号：052-212-1151(レストラン予約)

営業時間：施設・曜日・時間により異なる

定休日：無休

公式サイト：https://nagoya.hiltonjapan.co.jp/