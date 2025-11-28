「助けて！夜逃げさせて!!」依頼料が払えず土下座する母。夜逃げ屋スタッフの目線で″訳あり人″を描く【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
子供の頃から漫画が好きで、ユーモア溢れる漫画を描いている宮野シンイチ(@Chameleon_0219)さん。X(旧:Twitter)にて公開された「夜逃げ屋日記」は、DV被害などに遭う依頼者を夜逃げさせた実話をもとに描かれ、今回紹介する漫画も2600いいねを超える人気漫画家だ。今回は、X(旧:Twitter)に投稿されているなかから「夜逃げ屋日記」の第12話を紹介するとともに、本作に登場する依頼者についても詳しく聞いた。
大崎ノブコさんは、10年前の離婚以来ずっと病弱な息子ソウスケ君を1人で育ててきた。看病で欠勤が続いた結果、ついに職を失い、社員寮から年始までに退去しなければならない状況に追い込まれてしまう。年末は引っ越し業者も動いておらず、彼女が頼ることができたのは夜逃げ屋だけであった。駆けつけたスタッフが室内に足を踏み入れると、床には大量のゴミ袋が積みあがり、生活の限界を物語っている。
社長が依頼料について尋ねると、ノブコさんは動揺しながら当日支払いができないと告げる。原則前払いであることを伝えられると、彼女は突然土下座し、「助けて」と涙ながらに懇願し、わずかな金額でも捻出しようと家中を探しはじめた。精神的にも生活的にも追い詰められた姿に、社長は「もう1人のスタッフが到着するまで」とわずかな猶予を与え、その場を離れることになったのだが…。
ノブコさんの印象について、本作「夜逃げ屋日記」の作者・宮野シンイチさんは「当時は本当に気の毒に感じました。当日お金を払えないと言ってきた人は、この人がはじめてだったので、特にその感情が強かったことを覚えています」と語る。また、散乱した部屋についても「散らかり具合に個人差はありますが、散らかっていること自体はよくありますね。精神的に追い詰められると、部屋の片付けなんてできないような方は多いようです」と述べ、夜逃げの現場に見られる共通の背景を明かしている。
果たしてノブコさんは依頼料を用意できるのか。追いつめられた母の必死の行動と、それを見守るスタッフの葛藤が交錯する場面は、今後の展開への緊張感を高めている。
取材協力：宮野シンイチ(@Chameleon_0219)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。