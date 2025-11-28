裏起毛＆厚手素材なのに可愛い♡ 冬の救世主【フーディスエット】着回し術4選

冬に欠かせない、オーバーサイズでゆるっと着られるラフスエットの活用術が知りたい！そこで今回は、中川紅葉とともに、オーバーサイズでゆるっと着られる「フーディスエット」の着回しコーデを4つご紹介します。日常使いはもちろん推し活でも映えるコーデです♡

Item 着回すアイテムはこちら♡ フーディスエット オーバーサイズでゆるっと着られるラフスエット。裏起毛＆厚手素材なので、寒〜いこれからの季節にも引っぱりだこ！ フーディスエット 17,600円／UGG®（デッカーズ ジャパン）

Cordinate おしゃれ上級者コーデ デザイン性の高いショートパンツや、普段は着ない推しカラーをまとえるスタイル。黒で締めれば一気におしゃれ度アップ♡ フーディスエットは着回し。ピンクタートルカットソー 9,900円／ビームス ボーイ（ビームス ボーイ 原宿）リボンショートパンツ 16,280円／pain（lilLilly TOKYO）バッグ 11,000円／レイ ビームス（レイ ビームス 新宿）ソックス 1,210円／靴下屋（Tabio）サボサンダル 1,699円／GRL

Cordinate デニムあわせでカジュアルガーリーに♡ フレアーデニムパンツとあわせてカジュアルガーリーに。リボンたっぷりで可愛さを加速させて！ フーディスエットは着回し。フレアーデニムパンツ 13,200円／merry jenny シュシュ 880円／SPINNS ソックス 1,100円／靴下屋（Tabio）

Cordinate 制服っぽ大学生コーデ キャンパスコーデにも大抜擢な制服っぽコーデ。ラフなのに可愛いを両立できる！ フーディスエットは着回し。BIGシャツブラウス 6,820円／Lumier フリルミニワンピース 12,100円／merry jenny

Cordinate トレンド最前線の派手なコーデ 柄ものやリボンをたっぷり取り入れて存在感をアゲ♡ 今っぽ要素を全部取り入れたスタイル！ フーディスエットは着回し。リボンショートパンツ 16,280円／pain（lilLilly TOKYO）ニットキャップ 15,400円／UGG®（デッカーズ ジャパン）バッグ 11,000円／レイ ビームス（レイ ビームス 新宿）ロングブーツ 16,500円／dazzlin 撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／中川紅葉（本誌専属）撮影協力／昭和女子大学

Ray編集部 エディター 草野咲来