裏起毛＆厚手素材なのに可愛い♡ 冬の救世主【フーディスエット】着回し術4選
冬に欠かせない、オーバーサイズでゆるっと着られるラフスエットの活用術が知りたい！そこで今回は、中川紅葉とともに、オーバーサイズでゆるっと着られる「フーディスエット」の着回しコーデを4つご紹介します。日常使いはもちろん推し活でも映えるコーデです♡
Item 着回すアイテムはこちら♡
フーディスエット
オーバーサイズでゆるっと着られるラフスエット。裏起毛＆厚手素材なので、寒〜いこれからの季節にも引っぱりだこ！
Cordinate おしゃれ上級者コーデ
デザイン性の高いショートパンツや、普段は着ない推しカラーをまとえるスタイル。黒で締めれば一気におしゃれ度アップ♡
Cordinate デニムあわせでカジュアルガーリーに♡
フレアーデニムパンツとあわせてカジュアルガーリーに。リボンたっぷりで可愛さを加速させて！
Cordinate 制服っぽ大学生コーデ
キャンパスコーデにも大抜擢な制服っぽコーデ。ラフなのに可愛いを両立できる！
Cordinate トレンド最前線の派手なコーデ
柄ものやリボンをたっぷり取り入れて存在感をアゲ♡ 今っぽ要素を全部取り入れたスタイル！
撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／中川紅葉（本誌専属）撮影協力／昭和女子大学
中川紅葉
Ray編集部 エディター 草野咲来