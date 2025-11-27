MOTON数量限定♡甘く華やぐ「SWEET BERRY TEA」ミスト登場

MOTONのヘア&ボディミストから、数量限定フレグランス「SWEET BERRY TEA」が登場♡とれたてのベリーと芳醇な紅茶の香りが溶け合い、トップからラストまで長く上品に香ります。美容成分配合で髪にも体にも使えるミストは、プチプラながら香水のような仕上がり。限定ベロアリボンと苺チャーム付きで、自分へのご褒美やギフトにもぴったりのアイテムです♪

甘く華やぐ香りの秘密

ヘア&ボディミスト「SWEET BERRY TEA」（80mL・1,980円）は、フルーツやフローラル、ムスクの香りが重なる贅沢な香り立ちが魅力。

TOPノート：ストロベリー、プラム、アップル、オレンジ、グレープフルーツ、レモン、クラリセージ

MIDDLEノート：ミュゲ、ホワイトローズ、グリーンティー、ブラックティー、ネロリ、ローズ

LASTノート：ホワイトムスク、アンバー、シュガー、パウダリー

トップからラストまで、甘さと清楚さを兼ね備えた香りがふんわり広がり、日常を特別な時間に演出します。

数量限定デザインで特別感アップ

限定アイテムならではの特別感もポイント。ミストには、ベロアリボンと苺チャームがついており、秋冬の装いにもぴったりの可愛らしいデザインです。

お出かけ時に持ち歩くだけで気分が上がり、自分用にはもちろんギフトにもおすすめ。香りだけでなく、見た目の可愛さも楽しめるMOTONの数量限定ミストは、冬のプレゼントにも最適です。

全国のショップで手に入る♡購入情報

「SWEET BERRY TEA」は2025年12月5日(金)より、全国のバラエティストアおよびオンラインストアで販売開始。80mL・1,980円でプチプラながら上質な香りが楽しめます。

数量限定のため、完売必至。美容成分入りで髪や体に使えるヘア&ボディミストは、日常使いにもギフトにもおすすめです。気になる方は早めのチェックが◎♪

MOTON数量限定で楽しむ香りのご褒美♡

MOTONの数量限定ヘア&ボディミスト「SWEET BERRY TEA」は、ベリーと紅茶の香りが絶妙に重なり、トップからラストまで心地よく香ります♡

限定のベロアリボンと苺チャーム付きで、自分へのご褒美やギフトにもぴったり。髪にも体にも使える上品な香りで、この冬の毎日をちょっと特別に彩ってくれるアイテムです♪