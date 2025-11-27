雪見だいふくのハートが可愛い♡冬限定「ハートのいちご」登場

毎冬楽しみにしている人も多い「雪見だいふく」から、今年も思わずときめく限定フレーバーが登場します。2025年12月8日(月)発売の「雪見だいふく ハートのいちご」は、ピンク色のハート形が可愛く、甘酸っぱい苺アイスともちもち食感の相性が抜群♡さらに同時期には、おもちのボリュームがアップした“ふくが大きい”仕様の特別デザインも順次発売されます。冬だけのおいしさと小さな幸せを運ぶ雪見だいふくを、ぜひチェックしてみてください。

ピンクの“ハート”が可愛い限定いちご

12月8日(月)に全国発売される「雪見だいふく ハートのいちご」（90ml［45ml×2］・194円）は、この季節だけ楽しめるハート形の特別仕様。

容器から裏返すと綺麗なハートになり、ピンク色のおもちと苺アイスが甘酸っぱくマッチします。

レアデザイン

通常デザイン3種に加え、レアデザイン1種も登場。レアデザインにはメッセージ欄があり、大切な人に一言添えて渡すのもおすすめです♪

厚もち仕立ての“ふくが大きい”も登場

さらに12月上旬より順次発売される「雪見だいふく（ふくが大きい）」（94ml［47ml×2］・194円）は、いつもの雪見だいふくよりおもちの重量比を12％UPした“厚もち仕立て”が魅力。

赤を基調に年末年始らしい華やかな限定デザインが展開され、通常デザイン2種とレアデザイン1種をラインナップ。

レアデザイン

レアデザインでは雪見うさぎが七福神に扮して宝船に乗る特別アートも楽しめ、見つけたら“幸ふく”が訪れそう♡

冬にうれしい小さな“ふく”を味わって♡

寒い季節にふと食べたくなる雪見だいふく。今年は可愛さも特別感もアップした限定アイテムが揃い、贈り物にも自分へのご褒美にもぴったりです。

ハートのいちごは見た目も味わいもキュート、厚もち仕立ての“ふくが大きい”は食べ応え抜群♡さらに期間限定デザインを探す楽しみも加わり、心がふっと温かくなるはず。

冬だけの雪見だいふくで、あなたにもたくさんの“ふく”が訪れますように。