product（ザ・プロダクト）が「パペットスンスン」限定ラベルのヘアワックスを発売！
KOKOBUYは11月15日、オーガニックで楽しさ・驚きを提供する「product（ザ・プロダクト）」にて、「パペットスンスン」とのコラボレーションによる限定ラベルのヘアワックスを数量限定で発売しました。
■“product play with PUPPET SUNSUN”でヘアスタイリングをワクワク楽しもう！
「product」は、“遊び心のあるオーガニックで世の中をワクワクさせる”をミッションに掲げ、自分らしさを表現したいZ世代を主なターゲットにブランドの魅力を発信しています。
今回、「product」の人気商品とパペットスンスンのコラボレーションが実現。「パペットスンスン」は、トゥーホックに住む6才のパペットで、日々の何気ない日常や出来事をムービーやマンガで発信し、SNS上で注目を集めているキャラクターです。
同コラボは、「product play with PUPPET SUNSUN」をテーマに、自然由来原料でつくられた髪や環境にやさしい人気商品であるヘアワックスの限定ラベルで展開。ヘアスタイリングに遊び心をプラスするという想いを込め、楽しさに満ちた世界観を届けます。
この機会にぜひ、今だけの限定パッケージを試してみてはいかがでしょうか。
■商品説明
○自然由来原料でつくられたマルチバームです。
○髪になじませれば程よいホールド力でツヤを与え、束感や濡れたような質感を演出します。
○爽やかなオレンジの香りです。
◇使用方法について
⚫︎ヘアスタイリングとして
（1）指先に適量を取り、手のひらで伸ばして温めオイル状にします。
（2）スタイリングしたい部分を中心に髪になじませます。保湿として乾燥が気になる毛先になじませて。
⚫︎ハンド＆ネイルケアとして
手になじませた後はそのまま肌にも使えるマルチバーム。
◇ノベルティについて
同コラボレーションを記念し、対象商品の購入者で限定オリジナル天面ステッカーをプレゼントします。
【限定オリジナル天面ステッカー詳細】
内容：全10種の中から、ランダムで3枚をセットにしてプレゼント。（一部、シークレットデザインを含む4枚セットが入っています。）
特長：楽しそうに遊ぶスンスンと仲間たちをデザインした、同コラボレーション限定のオリジナルステッカーです。
楽しみ方：ヘアワックスの蓋（天面）にぴったり貼れる特別仕様。気分や好みに合わせてデザインを貼り替えて、毎日のスタイリングを楽しく飾ってみてください。
※画像はイメージ。
※公式オンラインストア、Cosme Kitchen、Biople、Biopの各店舗ならびにWEB STOREにて配布。数には限りがあります。
※デザインはランダムにつき選びべません。
■商品概要
商品名：ザ・プロダクト ＜ヘアワックス＞
容量：42g
価格：2,178円
発売日：2025年11月15日
販売店舗：公式オンラインストア、Cosme Kitchen、Biople、Biopの各店舗ならびにWEB STORE、全国のバラエティストア、マツキヨ・ココカラファイングループにて数量限定で販売。
「product（ザ・プロダクト）」公式サイト https://theproduct.jp/
