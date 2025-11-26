甘さも上品さも欲張りたい！1着でキマる【ボアフレンチブルゾン】の冬コーデ特集♡
冬のおしゃれを可愛く盛り上げてくれる「白もこジャケット」を主役に、デイリーに使える着回し4コーデをご紹介♡ ふんわり質感で甘さをプラスしつつ、上品にもカジュアルにもハマる万能アウター。通学やお出かけにも使えて、毎日のコーデがぐっと可愛くなるはず！
Item 着回すアイテムはこちら♡
ボアフレンチブルゾン
1点投入でフレンチガーリーの完成♡
ヴィンテージ感のあるボタンでおパリに仕上がる優秀デザイン。羽織りとしてはもちろんのこと、フロントをしめてトップス風にして着るのも正解♡
Cordinate ミニスカあわせで王道ガーリーコーデ
柔らかい印象に仕上がるフレンチガーリーコーデ。チェックミニでメリハリを出しつつ、赤バッグを差し色にすれば冬の街でもパッと映える甘さ控えめのガーリースタイルに♡
Cordinate 白もこ×ピンクでつくる冬の甘めレイヤード♡
ピンクタートルをレイヤードして、やさしい印象に。動きのあるショートパンツで軽さを足すことでバランスよくまとまり、ブーツあわせで脚すっきり見えも叶う甘めスタイル♡
Cordinate デニムでつくる上品カジュアルスタイル
白もこアウターにBIGシャツを重ねて、きちんと感と抜け感を両立。フレアーデニムで美脚ラインをつくれば、シンプルでも上品にまとまるオトナカジュアルに。
Cordinate ピンクと赤が差し色♡ お目立ちコーデ
チェックミニで上半身のボリュームを軽やかに見せつつ、赤バッグと差し色ソックスで遊び心をプラス。スニーカーあわせで気負わない可愛さが完成♡
撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／中川紅葉（本誌専属）撮影協力／昭和女子大学
中川紅葉
Ray編集部 エディター 草野咲来