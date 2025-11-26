アニエスベー×ヘリーハンセン第2弾♡海を想う機能派コラボが11月28日発売

アニエスベーとノルウェー発アウトドアブランドHELLY HANSENが、2025年1月に続き2度目となるコラボレーションを発表。11月28日(金)より、快適性と暖かさを両立した「LIFAメリノ」を採用したウェアが登場します。大人向けのカーディガンやスウェットに加え、キッズサイズも展開され、家族で楽しめるラインアップに♡さらに2026年1月下旬発売予定の第3弾アイテムの先行予約も12月18日(木)からスタートします。

LIFAメリノ採用の新作ウェア

今回のコラボ第2弾で登場するのは、アニエスベーの定番「カーディガンプレッション」をベースにしたLIFAメリノ仕様のカーディガンと、軽量で暖かい裏起毛スウェットトップの2シリーズ。

「agnes b. × HH LIFA Merino Cardigan Pressions」は、HOMME(26,400円)とFEMME(24,200円)の2モデルで登場し、どちらもカラーはブラック。

サイズはHOMMEがXS～XL、FEMMEがS～Lと幅広く用意されています。

また、キッズモデル（14,300円・ブラック／100～140）も展開され、ファミリーでコーディネートを楽しめるのが魅力です。

「agnes b. × HH LIFA Merino Sweat Crew」は、アニエス本人が撮影した海の写真をジャカードで表現した特別なネームがポイント。

ユニセックス仕様でXS～XL、ブラックの1色展開です。

スウェットにもキッズモデル登場

裏起毛で暖かく、ハリのある生地ながら軽量な「agnes b. × HH LIFA Merino Sweat Crew」には、キッズモデル（13,200円・ブラック／100～140）もラインアップ。

大人モデルと同じくLIFAメリノを採用し、快適性と保温性を両立しています。リサイクル糸を一部使用した環境配慮型の素材で、子どもたちのアクティブな日常にも寄り添う仕上がりに。

大人とおそろいで着られるデザインなので、家族でのリンクコーデも叶います♪

第3弾コラボは12月18日から予約

続く第3弾となるコラボレーションアイテムは、2026年1月下旬に発売予定。

2025年12月18日(木)よりアニエスベー公式オンラインブティックとヘリーハンセン公式オンラインストアで先行予約がスタートします。

今回の第2弾に続き、海をテーマにした世界観とLIFAメリノの快適性を楽しめるアイテムが登場予定。新作の続報も楽しみですね♡

海を感じる温かなコラボを楽しんで♡

海を愛するアニエスベーと、海と共にある暮らしを提案するヘリーハンセンの想いが重なる今回のコラボ第2弾。

暖かくやさしい肌ざわりのLIFAメリノを採用したウェアは、寒い季節の毎日に寄り添ってくれます。

大人からキッズまで揃う豊富なサイズ展開で、家族みんなで楽しめるのもうれしいポイント。

11月28日(金)発売のコレクションと、12月18日(木)開始の第3弾先行予約、どちらもぜひチェックしてみてください♪