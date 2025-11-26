柏木由紀「粘膜カラー」ほどよい血色感の叶う愛用リキッドチークを紹介

柏木由紀さんが自身のYouTubeチャンネルに『【メゾピアノコラボ】冬のデートメイクはこれで決まり』の動画を投稿。メイクの様子を見せてくれながら、愛用品も紹介してくれました！

■チーク

動画内に登場したのはこちら！

GENTY/メルトハーリキッドチークハイライター 102サニーハー 税込1,320円（編集部調べ）

じゅわっとした発色でツヤと血色感が叶うリキッドチーク！

柏木さんはこちらについて「ベースに使えるような粘膜カラー」とチークを重ねる時にも最適と紹介。

指にとって頬の中心にトントンと塗布。その発色に柏木さんは「可愛い」と感心した様子。続けて「ベージュのメイクなので」「こういうツヤ感のあるベージュ系の、ベージュピンクをじんわりここに足します」と他のメイクとのカラーバランスを見ながら選んだとも語っていました！

■動画もチェック

動画内では、その他の愛用品も紹介しながらメイクの様子を披露。ぜひチェックしてみてくださいね！