¥Õ¥é¥ïー¥ß¥Ã¥Õ¥£ー´ü´Ö¸ÂÄê¥É¥ê¥ó¥¯ÅÐ¾ì♡¥Þ¥«¥í¥ó¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤âÆ±ÆüÈ¯Çä
¤ª²Ö¤È¥ß¥Ã¥Õ¥£ー¤ÎÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥Õ¥é¥ïー¥ß¥Ã¥Õ¥£ー ¥¸¥åー¥¹¥¬ー¥Ç¥ó¡×¤«¤é¡¢¿´¤È¤¤á¤¯´ü´Ö¸ÂÄê¥Ë¥åー¥¹¤¬ÅþÃå♡2025Ç¯11·î21Æü(¶â)¤è¤ê¡¢¥Û¥ê¥Çーµ¤Ê¬¤ò°ìµ¤¤Ë¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¥Õ¥é¥ïー¥ß¥Ã¥Õ¥£ー ¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥±ー¥¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£Æ±Æü¤Ë¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¸ÂÄê¤Ç¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¡È¥Þ¥«¥í¥ó¡É¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¿·ºî¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤âÈ¯Çä¡£²Ä°¦¤µ¤È¼ÂÍÑÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥Õ¥£ー¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Ç¤¹¢ö
¥Û¥ê¥Çー¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê♡´ü´Ö¸ÂÄê¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥É¥ê¥ó¥¯
¥Õ¥é¥ïー¥ß¥Ã¥Õ¥£ー ¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥±ー¥¥É¥ê¥ó¥¯
¡Ö¥Õ¥é¥ïー¥ß¥Ã¥Õ¥£ー ¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥±ー¥¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤Ï¡¢2025Ç¯11·î21Æü(¶â)¤è¤êÀõÁðÅ¹¡¦Å·²¦»û¥ß¥ªÅ¹¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤ÏICE¡¦HOT¤È¤â¤Ë³Æ800±ß(ÀÇ¹þ)¡£
¥Àー¥¸¥ê¥ó¥Æ¥£ー¤Ë´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥½ー¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤È¥É¥é¥¤¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¤Ç¥±ー¥¤Î¤è¤¦¤Ê²Ä°¦¤µ¤òÉ½¸½¡£
¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥¯¥Ã¥ー¤Î¤¶¤¯¤¶¤¯¿©´¶¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ç¥¶ー¥È´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤á¤ëìÔÂô¤Ê¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤¹♡
¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥É¥ë¥Á¤ÎÅß¸ÂÄê¥·¥ç¥³¥é♡¥·¥Á¥ê¥¢¹á¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¿·ºî3¼ï
¥Þ¥«¥í¥ó¤¬¥â¥Áー¥Õ♡Å¹ÊÞ¸ÂÄê¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¥»¥Ã¥È
¥Ô¥ó¥¯(¥Þ¥«¥í¥ó¥Ýー¥Á)
¥Ô¥ó¥¯(¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°)
¥¤¥¨¥íー(¥Þ¥«¥í¥ó¥Ýー¥Á)
¥¤¥¨¥íー(¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°)
Æ±ÆüÈ¯Çä¤Î¡ÖFlower Miffy ¥¸¥åー¥¹¥¬ー¥Ç¥ó ¥Þ¥«¥í¥ó¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¦¥¤¥¨¥íー¤Î2¿§Å¸³«¤Ç³Æ4,180±ß(ÀÇ¹þ)¡£
¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥¤ー¥Ä¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¥Þ¥«¥í¥ó¤ò¡¢¥½¥Õ¥È¥Ü¥¢ÁÇºà¤Î¥Ýー¥Á¤ÇºÆ¸½¤·¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î¤è¤¦¤Ê°¦¤é¤·¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª²Ö¤Î¥Á¥ç¥³¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Á¥ãー¥à¤ä»ý¤Á¼ê¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¥Á¥§ー¥ó¤Ê¤É¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿»ÅÍÍ¡£
¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤Ï¥Ôー¥Á¥¹¥¥óÀ¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÈ©¿¨¤ê¤È¾åÉÊ¤Ê¸÷Âô¤¬Ì¥ÎÏ¡£¥·¥ó¥×¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÆü¾ï»È¤¤¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£ÈÎÇä¤ÏÀõÁðÅ¹¡¦Å·²¦»û¥ß¥ªÅ¹¤Î¤ß¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥»¥Ã¥È¤Ç¤âÃ±ÉÊ¤Ç¤â¢öËèÆü»È¤¨¤ë²Ä°¦¤µ
¥Þ¥«¥í¥ó¥Ýー¥Á¤È¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤Ï¥»¥Ã¥È¤Ç»È¤¨¤ÐÅý°ì´¶¤¬½Ð¤Æ²Ä°¦¤µÇÜÁý♡¤½¤ì¤¾¤ìÃ±ÉÊ¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿³°½Ð¤«¤é²ÙÊª¤¬Áý¤¨¤ëÆü¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥·ー¥ó¤Ç³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¤¿¤á¡¢¥ß¥Ã¥Õ¥£ー¥Õ¥¡¥ó¤ä¥®¥Õ¥È¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥Û¥ê¥Çー¤Îµ¤Ê¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
Illustrations Dick Bruna Ⓒ copyright Mercis bv,1953-2025¡¡www.miffy.com
¿´¤Þ¤Ç²Ú¤ä¤°¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯♡
¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥é¥ïー¥ß¥Ã¥Õ¥£ー ¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥±ー¥¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤È¿·ºî¥Þ¥«¥í¥ó¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤â¿´¤ò¤Õ¤Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à♡
¥É¥ê¥ó¥¯¤ÏÀõÁðÅ¹¡¦Å·²¦»û¥ß¥ªÅ¹¸ÂÄê¡¢¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤âÆ±Å¹ÊÞ¤Î¤ß¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏÁá¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
²Ä°¦¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Æü¾ï¤Ë¤â´ó¤êÅº¤¦¡¢¥Õ¥é¥ïー¥ß¥Ã¥Õ¥£ー¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö