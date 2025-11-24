【ザ･リッツ･カールトン大阪】アフタヌーンティー&約1000本の薔薇のツリーで特別な時間を
ザ･リッツ･カールトン大阪の｢ザ･ロビーラウンジ｣では、2025年11月14日(金)よりアフタヌーンティー｢クリスマスシンフォニー｣が開催中です。クリスマスシーズンにぴったりな華やかなアフタヌーンティーを紹介します。また、約1000本の薔薇で飾られたクリスマスツリーの点灯式も取材してきました。冬のお出掛けの参考にしてもらえると嬉しいです。
アフタヌーンティー｢クリスマスシンフォニー｣
優雅な雰囲気漂う1階｢ザ･ロビーラウンジ｣では、2025年11月14日(金)～12月25日(木)までアフタヌーンティ―｢クリスマスシンフォニー｣が開催中です。
会場内も、ホリデーシーズンにふさわしい華やかな雰囲気です。
アフタヌーンティーでは、さまざまな種類のチョコレートの味わいの違いか楽しめます。ダークチョコレート、ミルクチョコレート、ホワイトチョコレート、キャラメライズチョコレート、そして希少なココアパルプの5種が使用されています。
ティースタンドの上段のスイーツから紹介します。
･｢ダークチョコレートムースとミルクチョコレートクリーム｣
･｢ピーカンナッツフラン キャラメルジャムとクレープクランブル｣
･｢ココナッツジャンドゥーヤチョコレート ココアパルプゼリー｣
･｢ガーパンナコッタとピスタチオホイップクリーム｣
クリスマスらしいスイーツで、華やかな雰囲気です。
ティースタンドの中段は、｢クリスマスシュトーレン｣と｢タンジェリンモンブラン｣です。｢タンジェリンモンブラン｣は、大きな栗が入っていて食べ応えも抜群です。
スコーンは、｢抹茶ホワイトチョコレートスコーン｣と｢プレーンスコーン｣の2種類です。｢柚子ミルクチョコレートジャム｣、｢クロテッドクリーム｣をつけていただきます。
クリスマスにピッタリなセイヴォリー
セイヴォリーを紹介します。
･濃厚なビスクソースが魚介の旨味と相性抜群な｢エビとイカのサラダ ビスクソース｣。
･｢フォアグラムース ダークチェリーとピスタチオ｣は、ピスタチオで見た目もとってもかわいい！
･｢ベリーブレッドサンドイッチ トマトコンフィーとクリームチーズ｣は、クリスマスらしいカラーのサンドイッチです。
･｢スモークサーモンキッシュ｣は、スイーツの合間のお口直しにピッタリです。
｢グラスシャンパーニュ、お土産のマカロン3個付き｣のプランなら、お土産にマカロンがついています。おうちでもすてきな気分が味わえますね。
リンツの華やかおせちギフト♡年末年始を彩るジャパンコレクション2025
クリスマス プディングもおすすめ
期間限定で、英国の伝統的な祝祭のメインディッシュ｢クリスマス プディング｣も楽しめます。アイリッシュウイスキークリームティーなどお好みのお飲み物と一緒に楽しんだり、アフタヌーンティーとのセットメニューにはハーフサイズをつけることもできます。
約1000本の薔薇で飾られたクリスマスツリー
2025年11月14日(金)～12月26日(金)まで、1階のロビーでは高さ約3.5mのクリスマスツリーがおめみえします。約1000本の薔薇で飾られてとても華やかな雰囲気です。
点灯式では、すてきな音楽とリオンくんとカリンちゃんの登場で盛り上がりました。
いかがでしたか。
1階イタリア料理｢スプレンディード｣でも、クリスマスのブッフェが開催中です。すてきなクリスマスツリーを眺めながら、優雅な時間を過ごしてみてくださいね。
アフタヌーンティー「クリスマスシンフォニー」
期間:2025年11月14日(金)～12月25日(木)
時間: 12:00～19:00 ※12月20日(土)～25日(木)は12:00～16:00
価 格:
･アフタヌーンティー｢クリスマスシンフォニー｣ 7,800円(税込)※除外:12月20日(土)～25日(木)
･アフタヌーンティー｢クリスマスシンフォニー｣クリスマスカクテル付き 9,800円(税込)
･ザ･リッツ･カールトン シグネチャーアフタヌーンティー 12,000円(税込)(グラスシャンパーニュ、お土産のマカロン3個付き)
･｢シェフエリオットのクリスマス プディング｣ アラカルト 2,400円(税込)、コーヒーまたは紅茶付き 3,800円(税込)、ハーフサイズ(アフタヌーンティーとのセットメニュー)+1,800円(税込)
取材協力/ザ･リッツ･カールトン大阪