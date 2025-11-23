ennicポップアップストアが日本橋髙島屋S.C.に登場♡新商品も体験

美容室チェーン運営のアルテジェネシスが展開するヘア＆スキンケアブランド「ennic（エニック）」のポップアップストアが、2025年11月19日（水）～25日（火）まで日本橋髙島屋S.C.「ベルサンパティック」店内にオープン♡店頭では、話題の新商品「スカルプブラシ W」を含む全ラインナップを試したり購入できる貴重な機会です♪

ennic人気アイテムを実際に体験♡

ennicは、天然由来成分にこだわったサロン品質のコスメで、発売から約5年半で累計10万本を突破。

ヘアケアでは、泡パックで洗い上げるシャンプーLB（450mL 4,400円／1000mL 8,635円）やノンシリコンでふわサラになるトリートメントLB（230g 4,620円／1000g 13,860円）、ダメージ補修ヘアマスクLB（200g 4,620円／1000g 13,860円）などを体験できます♡

スキンケアも充実。温感クレンジングゲル（150g 4,180円）、トリートメントローション（150mL 5,280円）、美容液トリートメントセラム（50mL 9,460円）、お試しのトライアルセット（3,520円）もラインナップ。

さらに髪・肌・ボディに使えるマルチアイテムも。

オイルセラムLB（100mL 4,400円）、ミルクセラムMH（150mL 3,850円）、バームセラムFH（35g 2,420円）など、用途に合わせて選べます♪

アハロバターから数量限定♡春香るサクラジュロップの香りが登場

話題の新商品「スカルプブラシ W」

11月1日にサロン限定で登場した「エニック スカルプブラシ W」（1,980円）は、インバス・アウトバス両用で使える頭皮ケアアイテム。

3種類の突起を採用し、心地よい使用感で本格的な頭皮マッサージを実現♡

使用方法やお手入れ法は店頭スタッフが丁寧に案内してくれるので、自宅の頭皮ケアルーティンに取り入れやすいアイテムです。

ennicポップアップで贅沢ケアを体験♡

日本橋髙島屋S.C.「ベルサンパティック」にて11月19日（水）～25日（火）開催のennicポップアップストアは、サロン品質のヘア＆スキンケアを実際に試せるチャンス♡

人気アイテムから新商品「スカルプブラシ W」まで、全ラインナップを体験できます。肌や髪にやさしい天然由来成分のコスメで、冬のセルフケアを贅沢に楽しんでください♪