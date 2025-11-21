伊藤桃々プロデュース♡Rosem冬ホリデーランジェリー新作登場

伊藤桃々がプロデュースするランジェリーブランド「Rosem」から、2025冬のホリデー限定新作が登場♡甘く可愛いリボンや煌めくレースをあしらいながら、後ろ姿は大胆で大人っぽいデザイン。ベリーレッドやミルキーホワイトのカラー展開で、特別な夜を華やかに彩ります。今年の聖夜は、甘さと刺激を兼ね備えたRosemで、とびきりの自分らしさを楽しんで。

甘く可愛いベリーレッドのホリデー



ベリーレッドカラーの「Rosem」ホリデーランジェリーは、リボンやレース、煌めきをちりばめた華やかなデザイン♡Tバックstyle（フルバックstyleもあり）で、横から見てもあざとさたっぷり。

ブラサイズはA～Fカップ、アンダーバスト65～75、ショーツはアンダー65はM、アンダー75はLで、価格は3,960円（税込）です。

まんまるバストの谷間メイクでシルエットまで美しく演出できます。

大人の魅力漂うミルキーホワイト



ミルキーホワイトカラーのランジェリーは、繊細なリボンとキラキラをあしらい、ブラックのアクセントでビタースウィートな印象♡

フルバックstyle（Tバックstyleもあり）、ブラサイズはA～Fカップ、アンダーバスト65～75、ショーツはM/Lサイズ対応。価格は3,960円（税込）。

特別な聖夜に、少し背伸びをしたい女性の気持ちに寄り添う一着です。

伊藤桃々プロデュースRosemで特別な夜を



伊藤桃々プロデュースのRosemホリデーランジェリーは、ベリーレッド・ミルキーホワイトともに3,960円（税込）で登場♡

リボンやレース、煌めきが華やかで、大人っぽさと可愛さを兼ね備えたデザイン。Tバック・フルバックの両スタイル対応で、自分らしく特別な夜を彩れます。

今年の冬は、Rosemで甘く大胆なホリデーシーズンを楽しんでみてください♪