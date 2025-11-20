まだ買える！2026ジェラピケ福袋の狙い目は「ファッション通販サイト」

毎年大人気の「ジェラートピケ」の新春福袋。ニットやカットソーなど、5点入りでお得な内容になっています。

2026年の新春福袋は、2025年11月19日から多くの通販サイトで予約が始まりました。

多くのサイトは早期に品切れとなりましたが、20日現在、まだ買えるサイトもあります。

Aの方はまだ買えそう！

欲しい人は以下のサイトをチェックしてみて。大手ショッピングモール、百貨店は"秒殺"のところも多かった印象ですが、狙い目はファッション通販サイトです。

落ち着いたデザインの「GELATO PIQUE HAPPY BOX 2026 ＜B＞」（1万5400円）は品切れですが、可愛い系のデザインの「GELATO PIQUE HAPPY BOX 2026 ＜A＞」（1万3200円）は在庫があります。

ロコンド

販売ページはこちら。

ファッションウォーカー

販売ページはこちら。

マガシーク

販売ページはこちら。

大和オンラインショップ

販売ページはこちら。

大手ショッピングモールの「楽天ファッション」と「Amazon」は11月20日現在、品切れとなっていますが、在庫が復活する可能性もあります。お気に入り登録しておくといいかもしれません。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）