iFace×LiLiコラボ第2弾♡BeBling 2でウルツヤモバイル

iFaceの人気コンセプトシリーズ「BeBling」第2弾が、2025年11月19日(水)より登場します。新作「BeBling 2」は、メタリックなシルバーに水のようなツヤを重ね、ウルウルとキラキラを両立させた新感覚デザイン♡ブルー、クリア、ブラックの3色展開で、持つ人の個性を引き立てます。アンバサダーにはZ世代で人気のLiLiさんを迎え、発売記念ノベルティも登場です♪

ウルウル×キラキラの新感覚デザイン

「BeBling 2」は、2010年前後のUIトレンド「Frutiger Aero」をコンセプトに、メタリックなシルバーに水のようなツヤを重ねたデザインが特徴。

ブルー、クリア、ブラックの全3色を展開し、異なるテクスチャーで個性を際立たせます。iFaceの定番シリーズ「First Class」「Reflection」とは一線を画す特別なラインナップです。

青山裕企最新作♡『NEW SCHOOLGIRL COMPLEX』写真集が登場

ラインナップと価格一覧

iFace BeBling 2 MagSynqケース

価格：4,950円(税込)

カラー：ブルー・クリア・ブラック、対応iPhone 13～17

iFace BeBling 2 AirPodsケース

価格：3,520円(税込)

カラー：ブルー・クリア・ブラック、対応AirPods各種

iFace BeBling 2 MagSynq Grip Holder

価格：3,850円(税込)

カラー：ブルー・クリア・ブラック

iFace BeBling 2 MagSynq Ring Holder

価格：3,520円(税込)

カラー：ブルー・クリア・ブラック

iFace BeBling 2 ショルダーストラップ

価格：3,520円(税込)

カラー：ブルー・ホワイト・ブラック

iFace BeBling 2 ハンドストラップ

価格：2,970円(税込)

カラー：ブルー・ホワイト・ブラック

LiLiさんコーデとノベルティ情報

BeBling 2のアンバサダーにはZ世代に人気のインフルエンサーLiLiさんが就任。彼女のスタイリッシュなコーディネートがアイテムの魅力を引き立てます。

さらに、発売記念としてBeBling 2を税込1万円以上購入した先着450名に、オリジナルノベルティバッグをプレゼント。原宿店では期間限定でウィンドウラッピングも実施されます。

iFace BeBling 2で個性もアクセも輝かせて♡

iFace「BeBling 2」は、ウルウル×キラキラの新感覚デザインで、持つだけで個性が際立つモバイルアクセサリーです。ブルー・クリア・ブラックの全3色展開で、iPhoneやAirPodsに対応。

LiLiさんアンバサダーによるスタイリッシュなコーデも必見♡さらに先着ノベルティや原宿店ウィンドウラッピングも楽しめる、この冬注目のアイテムです。