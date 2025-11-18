fweeの最新DIYマルチパレット登場！全38色を自由に組める私だけのコスメ♡

コスメブランドfwee（フィー）から、好きな色だけを詰め込んで“自分だけのパレット”が作れる「DIYポケットマルチパレット」が新登場。全国のフィーアジトにて11月22日より発売され、ホリデー気分高まる新デザインのケースと、全38色のパレットミニから自由に組み合わせられるのが魅力です。アイシャドウからチーク、リップまで1つにまとまるマルチ仕様で、持ち歩きにもぴったり。

新デザインの全6種ケースが可愛い



「DIYポケットマルチパレット」のケースは、既存のポケットアイパレットをベースに、新カラーのブラック・シルバー・グリッター・グリッターピンクなど全6種が登場。

ホリデーにもぴったりな華やかデザインで、価格は税込660円。好みの雰囲気に合わせて選べるのが嬉しいポイントです。ポーチの中に入れても気分が上がる、大人かわいいサイズ感も魅力♡

全38色を自由に選べるカスタム性



中身はアイシャドウ・グリッター・ハイライター・リップアンドチーク・アイプライマーの5カテゴリーで構成され、全38色から選べるミニパレットは1色385円（税込）。

「ポケットアイパレット」や「グリッツストーン」シリーズの既存色に加え、新色も多数登場。アイシャドウには新たに4色、ハイライターに1色、グリッターに3色が追加され、質感もバリエ豊富。

気分や季節に合わせて好きな組み合わせを作れます。

発売記念20％オフイベントも開催♪



発売を記念して、全国のフィーアジトでは2025年11月22日～2026年1月4日の期間限定で「DIYポケットマルチパレット」が20％オフに。

ケースとミニパレットを自由に組み合わせて購入できるため、この機会に“自分のベスト配色”を作るのもおすすめ。

パーソナルカラー別にフィーが提案する最強組み合わせも店頭でチェックできます♪

もっと“自分の好き”を詰め込んで



必要な色だけを詰め込める「DIYポケットマルチパレット」は、毎日のメイクをもっと楽しくしてくれるアイテム♡新色を含む全38色から選べる自由度の高さは、fweeならでは。

カスタムが苦手な人でも、パーソナルカラー別のおすすめ提案があるので安心です。20％オフで手に入るこのタイミングに、自分だけの特別な一冊を作ってみてはいかがでしょうか。