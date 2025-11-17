コンバースから2025秋冬コレクション第2弾♡機能性×デザインで魅せる新作ウェア

コンバースの「SPORTSWEAR」ラインから、『Origin in Motion』をテーマにした2025年秋冬コレクション第2弾が登場。今季は、星モチーフを大胆に取り入れたデザインや、アーカイブに着想を得たカジュアルウェアがラインアップ。アクティブに動けて、街でもおしゃれに決まる万能アウターが勢ぞろいです♡女優・松井愛莉さんとブランドアンバサダーの富樫勇樹選手が纏う最新スタイルにも注目です。

コンバース秋冬コレクションの魅力

今季のテーマは“Origin in Motion”。コンバースのアイコニックな星モチーフを主役に、機能性とファッション性を両立させたラインアップが展開されています。

レディースではカレッジスタイルをベースにした新しいカジュアル提案が登場。タウンユースにもスポーツシーンにも溶け込むスタイリングが魅力です。アウター中心の構成で、寒い季節の主役アイテムが揃いました。

レディースアイテムは機能×上品カジュアル

レディースラインでは、ふんわり軽くてあたたかな中綿やボア素材を使用したアウターが豊富に登場。

HYBRID CS QUILT HOODED JACKET LADIES（ハイブリッドCSキルトフーデッドジャケット）



価格：10,890円（税込）

サイズ：S／M／L（カラー：グレージュ／ブラック）

CS QUILT NO COLLAR COAT LADIES（CSキルトノーカラーコート）



価格：13,200円（税込）

サイズ：S／M／L（カラー：グレージュ／ブラック）

DIAMOND LOGO CS BENCH COAT LADIES（ダイヤモンドロゴCSベンチコート）



価格：18,480円（税込）

サイズ：S／M／L（カラー：ブラック）

防寒性と軽やかさを両立しながら、女性らしいシルエットをキープ。秋冬の定番スタイルに新しい表情をプラスします♪

メンズはタウンにも映える万能アウター

メンズアイテムは、保温性と動きやすさを兼ね備えた万能アウターが勢揃い。

CV KNIT FLEECE JACKET MENS（CVニットフリースジャケット）



価格：8,690円（税込）

サイズ：M／L／XL（カラー：ライトグレー×ダークネイビー／ドラブオレンジ×ブラウン／ダークネイビー×ブラック）

CV KNIT FLEECE PANTS MENS（CVニットフリースパンツ）



価格：7,590円（税込）

サイズ：M／L／XL（同上カラー）

HYBRID BOA STAR JACKET MENS（ハイブリッドボアスタージャケット）



価格：10,890円（税込）

サイズ：M／L／XL（カラー：グレージュ／ブラック）

DIAMOND LOGO CS BENCH COAT MENS（ダイヤモンドロゴCSベンチコート）



価格：18,480円（税込）

サイズ：M／L／XL（カラー：ブラック×ブラック）

シックな配色とボリューム感が冬のスタイルを格上げ。街でもアウトドアでも活躍間違いなしのアイテムです。

秋冬のスタイルをもっとアクティブに♡

2025秋冬コレクションは、全国のコンバース取り扱い店舗および公式オンラインショップで順次販売予定。

機能性素材とこだわりのデザインが織りなすコレクションで、寒い季節もおしゃれに軽やかに過ごしてみませんか？あなたの冬スタイルに、コンバースの遊び心をプラスして♪