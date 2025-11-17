カンロの秋限定♡「あの日見上げた雲グミ」で、大人も童心に帰ろう

カンロから、秋の空を見上げる癒し時間を届ける「あの日見上げた雲グミ」が2025年11月18日(火)より全国のファミリーマートにて数量限定発売♡ 童心にかえる“ふわもち食感”のグミは、みかんソーダ味でフルーティな酸味とほどよいシュワ感が楽しめます。立体感のある雲型グミやレア型も登場し、見て食べてワクワクできる秋の新作スイーツです。

秋空をイメージしたふわもち食感



「あの日見上げた雲グミ」は、空に浮かぶ雲のようにやわらかくふわもち♡新フレーバー「ひだまりのみかんソーダ味」は、フルーティなみかんの酸味とソーダのシュワ感が絶妙にマッチ。

従来の3種の雲型に加え、秋をイメージした立体感ある3種が新登場。スーパーレアの「しあわせをはこぶトリ型」に出会えたら、思わず笑顔になれること間違いなしです♪

ホテルニューオータニ幕張のアフタヌーンティーで味わう冬の贅沢いちご&チョコレート体験

数量限定！全国ファミリーマートで発売



販売価格は税込184円、内容量39gの手軽サイズ。全国のファミリーマートで取り扱いがありますが、店舗によっては取り扱いがない場合もあるのでご注意ください。

数量限定のため、なくなり次第終了。秋のほっこりスイーツとして、ふわもち食感を楽しみながら童心にかえるひとときを過ごしてみてください♡

秋の癒し時間は雲グミと一緒に



カンロの「あの日見上げた雲グミ」は、2025年11月18日(火)より全国のファミリーマートで限定発売。

立体感ある新雲型や秋モチーフのレア型、スーパーレアの「しあわせをはこぶトリ型」など、見て楽しい食べて楽しいグミが揃います。

童心にかえるふわもち食感で、秋のひだまり時間を満喫してください♪ぜひこの機会にチェック！