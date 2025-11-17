痛風鍋に牡蠣鍋、海老しゃぶも!｢牡蠣海幸かいり 吉祥寺店｣がオープン!

吉祥寺界隈での忘年会新年会におすすめ!海鮮居酒屋｢牡蠣海幸かいり 吉祥寺店｣を2025年11月1日(土)にオープン!この海鮮居酒屋｢かいり｣は、名物である｢痛風鍋｣が若年層を中心に幅広い年齢層から人気を博し、現在渋谷･恵比寿で3店舗を展開。吉祥寺店は新規出店にあたり、既存メニューの他に新メニュー22品を自社開発とのこと。｢かいり｣のイチオシメニューをご紹介します。

伊勢海老が乗った痛風鍋は吉祥寺店だけ!

名物｢痛風鍋｣を中心に、かいりの魅力を一堂に集約｢かいり｣各店で人気を博してきた痛風鍋を主軸に、牡蠣･海老･蟹などの海鮮を贅沢に盛り込んだ構成。

吉祥寺店限定 伊勢海老｢痛風鍋｣:2人前9,680円(税込)

さらに吉祥寺店限定で、伊勢海老を1尾まるごと使用した特別痛風鍋(予約制)が登場!海老出汁とあん肝が溶け込んだ濃厚海老味噌出汁は絶品!伊勢海老の旨味を極限まで引き出した至福の一品です。

ホテルニューオータニ幕張のアフタヌーンティーで味わう冬の贅沢いちご&チョコレート体験

コスパ最高!赤海老のえびしゃぶも外せない

海老しゃぶ:3,490円(税込)

赤海老のえびしゃぶは、2人前の海老をドサッと乗せたぜいたくなしゃぶしゃぶ!2人前の量はなんと1キロ!お刺身用の海老なので、半生も良し、そのまま食べるも良し。いろんな食感で海老を堪能できます。

かいり初!鮮魚や魚介の旨味を活かした一品料理が新登場

吉祥寺店では、かいり自慢の新鮮な生牡蠣やお刺身はもちろん、｢マグロのカマ焼き(税込1,628円)｣や本日の鮮魚 一本焼きなど一品料理が豊富。

痛風ダレおでん(大根･こんにゃく･卵･厚揚げ):1,200円(税込)

なかでもオススメなのが、痛風鍋の出汁を応用した｢痛風ダレのおでん｣!シンプルだからこそ旨い一品料理が揃っています。

大人数でも少人数でも楽しめるかいりで海の幸を楽しんで

大人数で鍋をつついたり、少人数でゆっくり一品料理を食べたり、楽しみ方はさまざま。シーンに合わせて海鮮居酒屋｢牡蠣海幸かいり 吉祥寺店｣で海の幸を堪能してみては。

2025年11月30日(日)まで使えるクーポンが店頭に置いてあるので、忘れずに利用してお得に楽しんでくださいね!

【店舗概要】

海鮮居酒屋｢牡蠣海幸かいり 吉祥寺店｣

所在地: 東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目14－25 吉祥寺第2マーブルビル 2F

営業時間:平日17:00~23:00/土日祝15:00~23:00

席種:カウンター、テーブル個室、小上がり個室あり

※鍋は2人前から注文可能。鍋の画像は全て2人前になります