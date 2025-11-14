【THE BOYZ】が3年半ぶりにRayにカムバック！あの頃の自分と“今”の自分、どう変化した？

2022年Ray2月号の表紙を飾ってから、約3年半。THE BOYZが、撮りおろしビジュアルとともにRay WEBに帰ってきました♡

今回は、当時Rayで答えてくれたインタビュー内容と、“2025年の今”の答えを並べて振り返る、スペシャルな企画。

あの頃の自分と変わったこと、変わらないこと、そして“アップデートされた彼ら”の魅力に迫ります。

さらに、最新版のTHE Bと韓国デートするなら行きたい場所、日本でやりたいこと、メンバーと入れ替わるなら…？など、見逃せない質問もたっぷり。

今日から5日間、メンバーひとりずつの記事を毎日公開！

日々アップデートされるTHE BOYZの“今”を一緒に追いかけてください♡

PROFILE

THE BOYZ

ドボイズ●韓国の10人組ボーイズグループ。2017年12月6日にミニアルバム『The First』でデビュー。リーダーのSANGYEONをはじめ、JACOB、YOUNGHOON、HYUNJAE、JUYEON、KEVIN、NEW、Q、SUNWOO、ERICの10人で構成されている。

グループ名「THE BOYZ」には、“大衆の心を捉えるたった一人の少年になる”という意味が込められており、韓国語では「더보이즈（ドボイズ）」と発音される。「ドボ」という愛称でも親しまれている。

公式ファンダム名「THE B」には、“ファンはTHE BOYZにとってビタミンのような存在であり、常にベストを目指す”というメッセージが込められ、ファンとの強い絆を象徴する存在となっている。少年のようなエネルギーと情熱を武器に、確かな歌唱力と圧倒的なパフォーマンスで世界中から支持を集めてきたTHE BOYZ。音楽番組での1位獲得や、リアリティ番組『Road to Kingdom』での優勝など、輝かしい実績を誇る。2024年からは新レーベル「ONE HUNDRED」に所属し、今後もさらなる飛躍が期待されるグループ。

THE BOYZ 公式Instagram

THE BOYZ 公式X