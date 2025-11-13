【ホラー】「恐怖してやれず…すまん」鬱状態では恐怖も感じない？健全な精神を取り戻させようとする怨霊が健気【作者に訊く】
好きなゲームをしていても、心を動かされることがない。楽しいことを楽しいと思えなくなってしまった。「これが噂の鬱状態か」と男は、ため息をつく。その背後にはぴったりと怨霊が張り付いていて…？早々乃曜七(@kakesichi67)さんの創作漫画「感情の死んだ男」はわずか3ページという短編作品。であるにもかかわらず、一言もセリフがないキャラクターに大きな評価がつく。今回は、本作の制作の経緯や見どころを聞いた。
本作「感情の死んだ男」は、怨霊が憑りついているのに、怖がる気力もないほど精神的に参ってしまっている男性と、自分を見ても恐怖しないどころか「恐怖してやることすらできない」と言われ、健康的な精神を取り戻させようとする怨霊の奇妙な生活を描いた創作漫画だ。
本作を描いたきっかけは「“鬱の始まりは、これまで楽しめていたことを楽しめなくなること”という話を聞き、『恐怖も感情の1つなら、怨霊も怖くなくなるかもしれない』と考えたことがきっかけです。ホラーを楽しめるのは、心に余裕がある証拠だなあと思います」と作者の早々乃曜七さん。
怨霊が男性の身の回りのことを世話する状態に読者からは、「いい怨霊」「顔のわりにやってることかわいすぎて好き。もう悪霊じゃないだろ」とのコメントが寄せられた。「楽しんでいただけたようでうれしいです。『表情が読めないけど愛嬌のあるキャラクター』を描くことが好きで、思いついた漫画の1つです」と早々乃さんの狙い通りの反応のようだ。ほかにも「怨霊がマッサージや料理の際にいちいち着替えるところがポイントです。相手を恐怖させるという怨霊の本分は一旦忘れて、男性のメンタルを回復させることに全力を注いでいます(笑)」というこだわりにも注目だ。
鬱状態で感情に鈍くなることを逆手に取って生まれた本作！ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：早々乃曜七(@kakesichi67)
