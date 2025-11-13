サーティワン×ハローキティ対象アイス買うと「オリジナルぷっくりシール」もらえるよ

B-R サーティワン アイスクリームでは、2025年11月14日から、対象商品を購入するとオリジナルシールがもらえるキャンペーンが始まります。

人気フレーバとハローキティの夢のコラボ

11月1日より開始した、ハローキティとのコラボキャンペーン「HELLO KITTY Loves ICE CREAM」は、SNSでも大反響。

今回は、ポッピングシャワーデザインのチャームが付いた「ハローキティ スペシャルダブルカップ」（680円〜）もしくは、アイスとカップのデザインを自由にチョイスできる「ハローキティ ダブルカップ」のどちらかを購入すると、「オリジナルぷっくりシール」がもらえるスペシャルなキャンペーンを実施します。

シールのデザインは全2種（ランダムで1枚の配布）。サーティワンのフレーバーデザインをイメージしたコーディネートに身を包む、キュートなハローキティを描いた特別なデザインです。

本キャンペーンは31Clubアプリ会員が対象。

全国15万枚限定の配布となります。

なお、「ハローキティ スペシャルダブルカップ」は好評につき販売を終了している店舗があるのでご注意を。

（C）2025 SANRIO CO.,LTD. APPROVAL NO.L662162

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）