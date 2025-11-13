「レジで立ってるだけ」「楽でいいなぁ」客からの嫌みに「そう思うなら働いてみて」？求人募集しても来ない…それが答え【作者に聞く】
人員がギリギリなので休憩も少ないスーパーのレジ。であるにも関わらず、「涼しい場所で立ってるだけ」とお客さんに言われてしまう、狸谷( @akatsuki405)さんの人気シリーズ「チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします」より「楽ではない。」をお届けしよう。
■自動ドアが開閉するたびに入り込む容赦ない熱気がつらい！
外は灼熱。冷房の効いたスーパーに入ると、ひと息つける。「レジ打ちはいいよな、涼しいとこで立ってるだけだろ？」――そんなお客さんの言葉を耳にした瞬間を描いた本作「楽ではない。」。
作者の狸谷さんは作品について「寒暖差の多い店舗で働く大変さが少しでも伝われば幸いです」と語る。また、内容については「自分や同僚が体験したことを許可を得て描いています。盛っていると言われますが、全部実話なんですよ。残念ながら」と明かしてくれた。
店員とお客さんという立ち位置が違うだけでクレームを言われてしまうので「じゃあ、一緒に働いてみましょう!!」と本気で思い、実際に口に出たこともあるという。求人を出しても人が来ない、それが答えだ。中には罵倒のトラウマでレジに立てなくなり、別の部門に異動せざるを得なかったスタッフもいたそう。
さらに、買うのをやめて商品を放置するお客さんや、子供のイタズラ、万引きにも悩まされたという。見かけてもスタッフは捕まえてはいけないルールがあり、現場は想像以上に過酷だ。買い物カゴを押しながら、当たり前に通り過ぎてしまうその場所で、今日も誰かが立ち続けている。その姿を思い浮かべながら、ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：狸谷(@akatsuki405)
