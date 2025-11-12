gelato piqueポップアップ「CHRISTMAS GIFT MARKET 2025」で夢のギフト探し♡

冬の訪れとともに、ジェラート ピケが贈る“ギフトワンダーランド”がやってきました♪「gelato pique CHRISTMAS GIFT MARKET 2025」は、11月22日（土）～12月7日（日）まで、表参道ヒルズ本館B3F スペース オーで開催。会場限定チャームやカプセルトイ、フォトスポットも揃ったホリデー仕様で、大切な人への贈り物はもちろん、自分へのごほうびにもぴったりです。

2025年限定チャーム＆カプセルトイが登場

このポップアップでは、ニット帽やマフラーをまとった“ピケベア”チャームシリーズが展開されます。

ベアチャーム

ソックス

アイス

ハート

ロゴ

リボン

ショッパー

ベアチャーム＝2,860円、その他ソックス・アイス・ハート・ロゴ・リボン・ショッパーなど各種チャーム＝1,430円（すべて税込）です。

会場入口の券売機でチャーム券をご購入のうえ入場が必要という流れなので、準備をお忘れなく。

スマホグリップ

ミラー付きチャーム

エコバッグ

ヘアクリップ

さらに、会場限定のカプセルトイ（1回990円）ではスマホグリップ・ミラー付きチャーム・エコバッグ・ヘアクリップなど、遊び心満載のギフトアイテムをゲットできます。

エルベシャプリエが贈る数量限定キャンペーン♪GPシリーズ購入で特別なスノードームをGET

ギフト仕様も完璧！限定ラッピング＆ノベルティ

会場で19,800円（税込）以上お買い上げの方には、限定カラーのスノードームもプレゼント。

来場者全員にオリジナルステッカー（スノードームモチーフ）も配布され、ホリデー気分が高まります。

無料ラッピングサービスも実施されており、ギフトボックスやショッパーもホリデー限定デザイン。クリスマスムードを演出するデザイン性と実用性を兼ね備えています。

会場詳細＆来場のポイント

「gelato pique CHRISTMAS GIFT MARKET 2025」の開催期間は、2025年11月22日（土）～12月7日（日）、会場は表参道ヒルズ本館B3F スペース オー（東京都渋谷区神宮前4-12-10）です。

入場無料ですが、混雑時は整理券配布の可能性があるため早めの来場が安心。

※11月18日（火）～11月30日（日）には本館メインエントランスにビッグスノードームの展示も。フォトジェニックな演出が満載で、友達やご褒美ショッピングにもぴったりです。

この冬はgelato piqueで、ときめきを贈ろう♡

ホリデーギフトシーズンにふさわしい「gelato pique CHRISTMAS GIFT MARKET 2025」は、限定アイテム・フォトスポット・ラッピングサービスなど見どころ満載。会場へ足を運べない方も、同時公開の特設サイトで世界観を体感できます♡今年は大切な人にも、自分自身にも、心がときめく贈り物を選びませんか？