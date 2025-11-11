「セリーヌ（CELINE）」が、2026年スプリングコレクションのポップアップストア「Pop Up ‘Vivienne’ Printemps 2026」を伊勢丹新宿店本館1階ザ・ステージで開催する。会期は11月19日から25日まで。

ポップアップでは、新アーティスティックディレクター マイケル・ライダー（Michael Rider）によるファーストコレクションから、象徴的なアイテムを多数展開する。

また、ポップアップ限定アイテムも用意。ブランドを代表する「ラゲージ」バッグを再解釈した「ニューラゲージ」シリーズからは、カーフスキンを使用した「ニューラゲージ スマイル バリエーション」のウルトラブルー（75万9000円）、スエードを用いた「ミディアム ニューラゲージ」のベージュ（60万5000円）をラインナップする。

そのほか、ランウェイでも披露されたネイビーのケープドレス（57万2000円）、鮮やかなカラーリングのシルクスカーフ（8万6900円）、シルクを贅沢に使用したバッグ「ソフト ピロー」（45万1000円）なども登場。「ソフト ピロー」は、枕から着想を得たデザインが特徴で、A4サイズを収納できる実用性も兼ね備えている。

また、他店に先行して、サイドにシルクチャームを配したメゾンのアイコンバッグ「トリオンフ」の新作「トリオンフ ティーン」（64万9000円）を販売する。

◾️「Pop Up 'Vivienne' Printemps 2026」

開催期間：2025年11月19日（水）〜25日（火）

営業時間：10:00〜20:00

会場：伊勢丹新宿店本館1階ザ・ステージ

所在地：東京都新宿区新宿3-14-1