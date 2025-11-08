正直バレバレだよ。男性が「浮気を隠す時」にしがちなこと
浮気したことを上手に隠し通せる男性はほぼいないと言っても過言ではないでしょう。
どこか違和感のある言動をしてしまうものです。
そこで今回は、男性が「浮気を隠す時」にしがちなことを紹介します。
答えをはぐらかせようとする
彼女から質問された時、やましいことがなければ男性はハッキリと答えるもの。
でも、答えをはぐらかせようとするなら、浮気の可能性があります。
例えば「昨日はどうして連絡くれなかったの？」と質問した際に、「なんでだっけ？」と質問を返してきたり、「寝ちゃっていた」「折り返すのを忘れた」などの事実かどうかわからないような返答が来る場合など。
聞いてもいないことを事細かにに話してくる
浮気している男性は、罪悪感を打ち消すためか、彼女に対して饒舌になる傾向があります。
彼女から前日の行動について質問されたわけではないのに、「友達と飲みに行った」という体で事細かに内容を語ろうとしたり、自分の趣味について語り出したりなど。
要は彼女から自分の前日の行動を根掘り葉掘り聞かれないようにと予防線を張るのです。
妙に優しくなる
浮気している男性は彼女に優しく接するようになる傾向も見られます。
これも浮気していることへの罪悪感によるものでしょう。
また、浮気で心が満たされているから自然と彼女に優しくできるという男性もいるので、急に記念日に気を遣い始めたり、普段の言動も優しくなったりした場合は疑ったほうがいいかもしれません。
今回紹介した言動が交際中の男性に見られるなら、限りなく浮気などあなたに隠しごとがある状態ということ。
会話の中で上手く男性を誘導しつつ、何を隠そうとしているのかを追及してみてくださいね。
