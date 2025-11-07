キハチ×リサ・ラーソンの「おいしい冬」♡心ときめく特別コラボコレクション

毎年人気を集める「キハチ×リサ・ラーソン」の冬限定コラボが、2025年もついに登場しました。トンカチとキハチが贈る今年のテーマは、“おいしい冬のごほうび”。焼菓子やショコラなど4種のお菓子に、人気キャラクターのマイキーやライオンが彩りを添えます。さらにトンカチストア限定で、送料無料の特別セットもラインナップ。大切な人への贈り物にも、自分へのご褒美にもぴったりです。

キハチ×リサ・ラーソンの冬限定スイーツが勢ぞろい

「お菓子ぜんぶの、おいしいセット」は、4種類の人気焼菓子を詰め合わせた贅沢なラインナップ。

〈アソートBOX〉（1,480円）は、フィナンシェやマーブルケーク、バームクーヘンなど5種を詰め合わせ。赤いリボンとマイキーが冬気分を盛り上げます。

〈トゥワイス ベイクド クッキー〉（980円）は、2度焼きの香ばしさとジャムやナッツの豊かな味わいが楽しめる一品。

〈ペカンナッツショコラ キャラメル〉（990円）は、ナッツの食感とキャラメルの香ばしさが絶妙。

そして〈ストロベリーショコラサンド〉（1,780円）は、あまおう苺の華やかな香りが広がるショコラサンドです♡

【カービィカフェ限定】冬の新作メニュー登場！心も体もぽかぽかに♡

トンカチストア限定♡“おいしい”特別セット

今年は、トンカチストア限定で送料無料の特別セットが登場。

〈ライオンマキシとぜんぶおいしいセット〉（115,326円）は、キハチのお菓子全4種とライオンマキシがセットになった豪華版。

〈はりねずみ3兄弟とストロベリーショコラサンドのおいしいセット〉（61,213円）は、人気の苺サンドとかわいい3兄弟〈イギー・ピギー・パンキー〉の組み合わせ。

〈ライオンと冬のひとくちおいしいセット〉（18,059円）は、金箔ライオンが映えるキャラメルナッツと陶器の上品な組み合わせ。

さらに〈ミンミとクッキーのおいしいセット〉（6,938円）は、ボーダー柄のミンミとクッキーが楽しめるキュートな内容です♪

冬のギフトにぴったりな限定コレクション

冬のティータイムを華やかに彩る「キハチ×リサ・ラーソン」コレクション。どの商品も、素材の味をいかした上質なおいしさと、遊び心あふれるデザインが魅力です。

オンラインショップでは単品販売もあり、贈り物や自分へのプチご褒美にもおすすめ。毎年完売必至の人気コラボなので、気になる方はお早めにチェックを。

冬のおいしい幸せを、あなたのもとへ♡

キハチの上品な焼菓子と、リサ・ラーソンの温もりあるデザインが出会った、特別なコラボレーション。

見ても食べても笑顔になれる限定コレクションは、寒い季節の心をやさしく満たしてくれます。今年の冬は、おいしさとかわいさが詰まった「キハチ×リサ・ラーソン」で、幸せなひとときを過ごしてみませんか？