恋の三角関係が加速!!　2股男に訪れた因果応報と2夜連続の悪夢到来【ラブキャッチャージャパン2考察】

※このコラムは『ラブキャッチャージャパン2』エピソード1〜6のネタバレを含みます。

■悪夢再来。ラブが疑われて2夜連続で脱落

第4話では自分たちで退去者を決めるという、まさに“地獄のはないちもんめ”が行われたラブマンション。マネーだとほぼ全員から疑われていたあやなが去ることになり、その正体がまさかのラブだと明かされた他のメンバーは意気消沈。もう高らかと「あいつはマネーだ！」なんて言えないはず……と思いきや。

さくらはたつやを「話せば話すほどマネーだなと思う」と以前2人きりの一夜を過ごしてからマネーだと疑っていたと話し出す。昨日全員で推測失敗しているのに良くもまぁみんなの前で……と思いながら見ていたが、その場にいた女性参加者も1人を除いて同意の様子。ただ、たつやに想いを寄せるサリオだけは彼を信じており、他の参加者から「あのスカしようは絶対マネーじゃん」「話せば話すほどマネー」と非難が集まるなか、「あのお年頃はあのスカしようじゃない？」「ただ頑張っているだけにしか見えない」と彼の若さゆえの行動だとたった1人でたつやを庇っていた。

一方、男子部屋ではうららに惹かれるかいりとまさおが、うららをマネーキャッチャーだと疑っていた。確かにうららがマネーだとすれば、2人の男性から同時に好意を寄せられている今は絶好のチャンスだ。しかし、絵本作家を志していて子どもたちのことを思ううららが番組で“人をだます”という振る舞いをするのは流石に今後のキャリアにデメリットしかないように思う。また、うららは常に“2人の気を惹こう（＝賞金の勝率を上げる）”とするのではなく、“どちらとの将来が自分にとって良いか”を常に考えている。

よって、うららはラブだというのが筆者の見解なのだが、まさおは「俺が一旦引くしか本心を知る術がない」とかいりに話す。そんな小手先の駆け引きがこの番組でそんなに上手く通用するだろうか？ ちなみに、このまさおの行動があとで自分の首を大きく締めることになるのだが、その結果など知る由もない。

それぞれが好きという気持ちと、もしかしたらマネーなのでは？ と疑わないといけない苦しさから手放しで喜べないまま迎えた夜。ラブマンションには残酷すぎる「みなさん」という通知が。そう、今自分がマネーだと思う男性に投票し、脱落者を決めろというのだ。地獄のような悪夢が2夜連続で訪れるなど、誰が想像しただろう？

当然、ここで一番候補に上がったのは最年少のたつや。日中もデートをしてさらにたつやに惹かれていたサリオはたった1人で「たつやはマネーじゃない！」と反論するも、3対1で勝てるわけもその疑惑を払拭するだけの証拠や推測を話せるわけもなく、全員たつやがマネーだと推測。その結果、たつやはマネーだと疑われ、ラブマンションを去ることになってしまった。

脱落者が発表される直前、過呼吸になるのでは？ というほど嗚咽を漏らしながら泣いてたたつや。自分が脱落しなければならないという事実に対しても「俺違うって！」と何度も必死に訴えており、もうカイジのワンシーンが入ったのかとすら思える。

その後たつやがいなくなった後に明かされた正体はラブ。そう、ラブが疑われて2夜連続で脱落してしまったのだ。これで、参加者8人中3人がマネーキャッチャーとなったラブマンション。流石の参加者も並のメンタルではいられない。立っていられなくなり、その場で泣き崩れるメンバーも見られ、胸がギュッと締め付けられる。

さらに、たつやは“マネーだと思う男性メンバー1人に投票してください”という指示で、「他の男子を疑いたくない」という理由で自分に投票していた。こんな優しすぎるくらい優しい人が招いた結果がこれだなんて報われなさすぎる。どうか、疑心暗鬼の日々から抜け出して普通の恋愛をしてほしい。回が進むごとに残酷さを増し、救いなどあるのだろうか？ と苦しくなってくるこの番組は、本当に恋愛リアリティーショーなのだろうか？ 感情が崩壊していくので、「恋愛リアリティーショー大好き！」と思って見ている視聴者も同じく地獄に突き落とされている気がする。

■忍び寄るマネーの手によって恋心崩壊

崩壊するのはメンタルだけでなく、普通だったら何の問題もなく実る予定だった恋愛もだ。たつや脱落と同じ日。忍び寄るマネーの手によって一つの恋愛崩壊のきっかけとなる悪魔の手が忍び寄っていた。そう、マネー・えみりのことである。

男性が希望する女性とデートできる特別な日に、うららはまさおとかいりの2人からデートに誘われて出かけていた。結果、誰からも選ばれずに1人ラブマンションに取り残されていたのはえみり。選ばれなかった悔しさと悲しさ、そしてマネーとしての焦りからか、浮かない表情のえみりの元へ、うららとのデートを先に終えたまさおが帰ってくる。これが恋心崩壊への序章となる。マネーであるえみりにとって、ライバルであるうららが居ないタイミングでまさおが帰ってきてくれるのは最高に好都合なのだ。ようこそ、おかえり、蟻地獄へ。

誰からも矢印がない状態だったえみりからすれば、この絶好のチャンスを逃すわけには行かない。「よっしゃ！ 私のターン！」と言わんばかりに「誘ってほしかった……」としょんぼりしながら、「このまま頑張っても無理なのかな？」とまさおが振り向いてもらえないことにショックを受けているように装う。うららが帰宅するまでの短期決戦、怒涛のアプローチ。

すると、まさおは「（えみりへの可能性も）正直ゼロとは言い切れない」とまんざらでもない様子。さらに、2人きりの部屋で仲を深めるためにお題の答えを耳元で囁き合う「ハニーカード」で、もうキスするのでは？ というほどイチャイチャする2人。もう、まさおはうららがいないたった数時間でバカになっており「この旅参加して1番緊張した今」「こんなドキドキしたことない」とニヤニヤが止まらない。これにはスタジオの見取り図・盛山も「まさおって13歳やっけ？」とツッコミを入れた。もう完全に中学生。脳内お花畑である。

さらに、翌日もえみりからの集中攻撃は続く。今度は女性が希望する男性とデートできるとなると、えみりは当然まさおを誘い「東京戻っても絶対幸せにするって思ってる」「（うららから私に）来てコッチって感じ」と大胆なスキンシップとともに畳みかけるのだ。

うららから完全には恋心が動いてはないものの、えみりにほぼ傾いて目がハートになって尻尾をふってデレデレのまさお。そんなまさおをさらに自分のものにすべく、えみりはうららからまさおを引き離そうと、今度はうららを呼び出すと、ハニーカードを2人でやったことや、まさおから「『俺今この旅で1番ドキドキしてる』って言われた」と話すのだ。さらに、うららと迷ってると言われたとも伝えるえみり。さすが、マネーのプロ級の技に感銘をうけた。

当然これを聞いたうららはショックを受ける。無理もない、うららはかいりとまさおで揺れていたものの、まさおの方が“将来を考えられるかも？”と女性指名のデートでまさおを誘っていたのだ。「うららの夢を守るとまで言ったくせに、他の女の子の手を握って自らイチャつきにいくような男に見せる笑顔なんて1個もありません」と高まる恋心を冷静に落ち着かせ、「何がいいの 本当にもう冷めた」「無理です」とバッサリ。うらら、かっこいい。

■一周回ってかわいく見えてくる超絶不器用男

それぞれの恋と疑惑が渦巻く中、序盤から持論を振りかざし、あやな脱落の戦犯となったためくにも忘れてはいけない。強気な論破を繰り返していた結果、女子から避けられほぼ恋の矢印が向けられないという結果になったが、みんなの投票の結果、明かされたためくにの正体はラブ。そう、彼は頭こそいいかもしれないが、恋愛偏差値はバカ低の超絶不器用男なのだ。

しかし、ラブマンションにいるメンバーからすれば、分析と論破こそマネーに見えるからだろうか。6話で気になる1人の正体を明かすことができることになった際、ためくにが選ばれ、結果ラブだと明かされた。「なんで俺？」と自分が疑われるとも思ってなかったためくにはびっくり。

他のメンバーも驚いていたが、ここからラブだと確定したためくにに、誰も矢印の向いていない状態から急にいくのは流石に「ためくにがラブだから行ったんだろ！」としか思われないので悪手だ。ラブで参加し、ラブだと明かされたのにも関わらず、序盤からの印象が悪すぎて女性メンバーは行くに行けない。ためくにがずっと空回りしていて可哀想である。

番組も後半。あと2人マネーがいるわけだが、それは女性・男性それぞれ何人か明かされていない。このままマネーに一銭も取られることなく、ラブが報われて終わってほしい……！ 次回の配信が待ち遠しい。

『ラブキャッチャージャパン2』番組概要

2025年11月18日（火）21時まで第1話から最終話まで全話無料

放送チャンネル：ABEMA SPECIAL

第1話URL：https://abema.tv/video/episode/90-1904_s2_p10

（瑞姫）