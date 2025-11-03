「だからブスは生きづらい」整形前の自分にそっくりの女性と出会って自分のことが好きな人は強いと知る【作者に聞く】
読んでおきたいおすすめ漫画を紹介する。今回は、整形した女の子の前に、整形前の自分と同じ顔をした女の子が現れる話。本作は、モーニング月例賞で「期待賞」を受賞した白梅僚人(@eiichi_manga)さんの「同じ顔の女」。整形した朋美の前に、過去の自分とそっくりな顔をした女の子と出会う。自分らしく生きる彼女の姿を見て「自分はなぜ、彼女のように生きられなかったのか？」と、自身を好きになれなかった自分に問いかける。その答えは？
本作「同じ顔の女」は、多くの人が悩む容姿を題材に「整形することで変われた朋美」と、「自分の容姿を受け入れ、人生を謳歌するなっちゃん」の2人の生き方を描く。整形前、主人公の朋美はブスでデブだった…。容姿のことで学生時代にいじめられ、自分も自分の容姿が嫌いになった。整形をすると周囲の評価も自己肯定感も上がっていいことづくめ。そんなある日、大学で整形前の自分の顔にそっくりな女の子・なっちゃんを見つけて気になって仕方がない…！
本作を描いたきっかけは「整形した女の子が主人公のプロットを描いて、担当編集さんに『整形前の自分と同じ顔の人間が現れたらおもしろいのでは？』というアドバイスをいただいた」と作者の白梅僚人さん。整形する女性の心理描写については「自分が経験したことのある苦しみと、朋美が持っている苦しみの共通点を探しながら執筆した」と語る。
制作するうえで「主人公の『朋美という人間』は実在しているとし、『朋美という人間は本当にこう考えるのか？本当にこの台詞を言うのか？』ということを考え、モノローグや台詞に少しでも違和感があれば何度でも描き直しました」とのこと。また、朋美の対極に居るなっちゃんだが、「常に『カッコよく』見えるように気をつけました！好きなものを貫いている人にとても憧れるので、魅力を表現したいと思って描いています。なっちゃんは、世間一般的に美しいという価値観から外れているかもしれませんが、個人的には常に『ええやん…』と思って描きました(笑)」と教えてくれた。
自分で自分を認め、自分を貫く人が強くてかっこいい！ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：白梅僚人(@eiichi_manga)
