ヘア＆メイクアップアーティスト 
夢月さん
SNSの総フォロワー数は23万人超え。アイドルのメイクを多く手掛け、ナチュラルに作り込まれたドーリィメイクがお得意。

【11.1SAT.発売】コスメデコルテ｜上品で華やかな顔を作るならこれ！ 現品サイズ入りでこの値段はお得すぎ




メイクアップ　エレガント　ポーチつき

エターナル ブルーム コレクション ￥9,350
●セット内容
ルース パウダーETERNAL BLOOM 09
ロージー グロウライザー ＋ ETERNAL BLOOM
スキンシャドウ デザイニング パレット ETERNAL BLOOM 08
ルージュデコルテ クリームグロウ ETERNAL BLOOM 26G
ポーチ（縦155×横155×マチ64mm）

ベース×フェースパウダーの2品のみで究極のナチュラル美肌が完成！




ベースを全顔にのせ、毛穴やくすみが気になる小鼻や頰に重ねづけ。パウダーは少量をとり、滑らせるように塗り込むのがコツ。

高級感あふれるレザー調ポーチはお値段以上！


メイクアイテムのパッケージとリンクしたフラワーモチーフが大人かわいい♡　重厚感があるので、ミニバッグとしても活躍しそう！

上品なパールが輝くピンクベージュ系のアイシャドウはどんな肌の色にもマッチ




Aを上まぶたの全体、Dを2/3幅に塗り、Bを黒目上→目尻→下まぶたの3角ゾーンに引く。仕上げに黒目上と涙袋にCの輝きをのせて。

血色感が続くコーラルレッドはじか塗りでにじむような血色感をオン




じか塗りし唇の縁を指でぼかせば、じゅわっと血色感のあるリップに。明るいコーラルレッドはダークになりがちな冬服との相性抜群。

【10/31（FRI）発売】ジルスチュアート ビューティ｜キュン♡ とときめく甘いピンクを、あえて大人っぽくまといたい






メイクアップ　キュート　ポーチつき

リボンファッションショーコレクション　￥8,800
●セット内容
ブルームクチュール アイズ　リボンファッションショー
ニュアンスルック リキッドアイライナー　リボンファッションショー
グロウ ハイライター　リボンファッションショー
リップブロッサム グロウ　リボンファッションショー
ポーチ（縦128×横187×マチ24mm）

ピュアな発色の赤みカラーアイシャドウは印象自在！


ピュア盛り


ピュア盛りならAを上まぶた全体、Ｆを2/3、Dを1/3幅に重ねて。

パーティルック


パーティには上まぶた全体にB、2/3幅にＥ、1/3幅にＣを。涙袋にはEとＦを重ね、下まつげの際にＣを。Cを濃くするとモードに。

かわいいのに意外と大容量！




大きなチュールリボンがあしらわれたデザインが、とにかくかわいすぎる♡ コフレアイテムに加え、下地やチークも楽々入りました。


