ヘアメイク夢月さんさんが欲しいクリスマスコフレ2選｜使いこなし術＆推しポイントは？
[btk_sh_profile_sup section="■教えてくれたのは...." image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/10/e34130798f67adb0ecef79c4472a64ba.png" job_name="ヘア＆メイクアップアーティスト " name="夢月さん" check_url="" check_text="関連記事をcheck"]SNSの総フォロワー数は23万人超え。アイドルのメイクを多く手掛け、ナチュラルに作り込まれたドーリィメイクがお得意。[/btk_sh_profile_sup]
メイクアップ エレガント ポーチつき
エターナル ブルーム コレクション ￥9,350
●セット内容
ルース パウダーETERNAL BLOOM 09
ロージー グロウライザー ＋ ETERNAL BLOOM
スキンシャドウ デザイニング パレット ETERNAL BLOOM 08
ルージュデコルテ クリームグロウ ETERNAL BLOOM 26G
ポーチ（縦155×横155×マチ64mm）
ベースを全顔にのせ、毛穴やくすみが気になる小鼻や頰に重ねづけ。パウダーは少量をとり、滑らせるように塗り込むのがコツ。
メイクアイテムのパッケージとリンクしたフラワーモチーフが大人かわいい♡ 重厚感があるので、ミニバッグとしても活躍しそう！
Aを上まぶたの全体、Dを2/3幅に塗り、Bを黒目上→目尻→下まぶたの3角ゾーンに引く。仕上げに黒目上と涙袋にCの輝きをのせて。
じか塗りし唇の縁を指でぼかせば、じゅわっと血色感のあるリップに。明るいコーラルレッドはダークになりがちな冬服との相性抜群。
メイクアップ キュート ポーチつき
リボンファッションショーコレクション ￥8,800
●セット内容
ブルームクチュール アイズ リボンファッションショー
ニュアンスルック リキッドアイライナー リボンファッションショー
グロウ ハイライター リボンファッションショー
リップブロッサム グロウ リボンファッションショー
ポーチ（縦128×横187×マチ24mm）
ピュア盛り
ピュア盛りならAを上まぶた全体、Ｆを2/3、Dを1/3幅に重ねて。
パーティルック
パーティには上まぶた全体にB、2/3幅にＥ、1/3幅にＣを。涙袋にはEとＦを重ね、下まつげの際にＣを。Cを濃くするとモードに。
大きなチュールリボンがあしらわれたデザインが、とにかくかわいすぎる♡ コフレアイテムに加え、下地やチークも楽々入りました。
