肌に溶け込むツヤ♡BANILA COの新作ハイライターが全国で先行発売
韓国コスメブランド「BANILA CO（バニラコ）」から、やさしく上品に輝く新作ハイライターが登場します。モノック株式会社より10月中旬から全国のロフト、アットコスメにて順次先行発売予定。肌トーンに合わせて設計された繊細な光彩が、素肌に溶け込むようなツヤを演出します。アイメイクやチークにも使えるマルチユースアイテムで、秋冬のメイクを格上げしてみては？
BANILA COの新作ハイライターが先行発売
価格：1,790円（税込）
上品なツヤを与える「バニラコ シルキーグロウハイライター」は、どんな肌トーンにも自然に馴染むカラー設計が魅力。
光を受けるたびに肌の立体感を引き立て、内側から発光するような輝きを叶えます。
ハイライトだけでなく、アイシャドウやチークにも使用可能。指でもブラシでも塗りやすく、メイク初心者にもおすすめの万能アイテムです♡
【Kirei＆co.】リップ＆グリッター新登場！潤いも輝きも叶える限定コスメ♡
全5色のカラーバリエーションで自分色を楽しんで
PK01 ピンククラウド：多彩なホワイティッシュピンク（ブルベ向け）
PK02 ローズヘイロー：ロマンティックなピンクローズ（イエベ向け）
BE01 チュチュ：エレガントで初々しいホワイトベージュ（ナチュラルトーン）
PP01 インフルエンス：神秘的なホワイティッシュラベンダー（ブルベ向け）
WH01 フローズン：洗練されたホワイトシルバー（ニュートラルトーン）
肌タイプに合わせて選べる全5色がラインナップ。どのカラーも肌に軽やかに溶け込み、自然な立体感と透明感をプラスします♪
内容量：3.6g
販売店舗：全国のロフト店舗／ロフトネットストア／アットコスメ店舗／ネットストア（※一部店舗を除く）
うるツヤ肌で秋冬メイクをアップデート♡
内側から輝くようなツヤを叶えるBANILA COの「シルキーグロウハイライター」。
軽やかで上品な仕上がりは、季節を問わず活躍してくれること間違いなし。全国のロフト・アットコスメで先行発売中の今、ぜひお気に入りのカラーを見つけて、自分らしいツヤメイクを楽しんでみてください♡