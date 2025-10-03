¡Ö1Ãå¤¢¤ë¤ÈÊØÍø¡×¤Î¡Ö¤½¤Î1Ãå¡×¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤¬Çã¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö°ã¤¤¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë¡×±©¿¥¤ê¥â¥Î
¸ª¤Ò¤¸Ä¥¤é¤º¤ËÃå¤é¤ì¤Æ¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÃå²ó¤»¤ë¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ä¥·¥ã¥Ä¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÁêËÀ¤È¤Ê¤ë±©¿¥¤ê¥â¥ÎÃµ¤·¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤¬Çã¤Ã¤¿¡Ö¥á¥ê¥Ã¥ÈÂ¿¿ô¤Î±©¿¥¤ê¥â¥Î¡×
¿¦¶È¾å¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ëÉþ¤ò¿ÈË°¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤¨¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÉþ¤Ï¡© ¤¿¤À¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¡¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ï°ã¤¦¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Î¤â¤È¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´¾Ò²ð¡£
¡ÊSTYLIST MEMBERS¡Ë
´äÅÄËê»Ò¤µ¤ó¡¿¥â¡¼¥É¤È¥³¥ó¥µ¥Ð¤òÍ»¹ç¤·¤¿¡¢ÌµÆñ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥¥ì¥¤¤á¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¿Íµ¤¡£¡¡¡¡½Ð¸ýÆàÄÅ»Ò¤µ¤ó¡¿Ãå¤Þ¤ï¤·´ë²è¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢Ä¹¤¯¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤Ë»È¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥àÁª¤Ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½ÏÃÎ¡£¡¡¶ÌÌÚÊâÇµ²Ö¤µ¤ó¡¿´é¤Þ¤ï¤ê¤äÂ¸µ¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Þ¤ÇÈ´¤«¤ê¤Î¤Ê¤¤MIX¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ëµ»¤¬¸÷¤ë¼ã¼ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡£
¥·¥ï¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¥Á¥ã¥³¡¼¥ë¥°¥ì¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¿LAGUNAMOON¡ÊLAGUNAMOON ¥ë¥ß¥Í¿·½É¡Ë¡¡¡Ö¤³¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¥¤¡¼¥¸¡¼¥±¥¢¤«¤Ä¡¢¥µ¥Æ¥ó¤Ç¤â¥ì¥Ç¥£¤ËÅ¾¤Ó¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£·Ú¤¯¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÁÇºà´¶¤ÇÃå¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×¡Ê½Ð¸ý¤µ¤ó¡Ë
±©¿¥¤ê¤Ë¤â¤¤¤¤¡Ö¤È¤í¤ßÁÇºà¤Î¥·¥ã¥Ä¡×
¥Ö¥é¥¦¥ó¥·¥ã¥Ä¡¿styling/¡Êstyling/ ¥ë¥ß¥Í¿·½É1Å¹¡Ë¡¡¡Ö¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢±©¿¥¤ê¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë£±Ëç¡£¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÁÇºà¤Ç¡¢Å¬Åö¤Ë¤½¤Ç¤ò¤Þ¤¯¤ë¤À¤±¤ÇÞ¯Íî´¶¤¬¤Ç¤ë¤È¤³¤í¤â¹¥¤¡×¡Ê¶ÌÌÚ¤µ¤ó¡Ë
¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê·Á¤ÇÀµÅýÇÉ¤«¤éÃ¦µÑ
¹õ¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¡¿¥¨¥Ç¥£¥Ã¥È ¥Õ¥©¡¼ ¥ë¥ë¡¡¡Ö¤¹¤½¤ÏÃ»¤¯¡¢¤½¤Ç¤ÏÄ¹¤¤¡£¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬¤Ä¤¤¤¿¾æ¤ÇÌµÃÏ¤Î¹õ¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò¥â¡¼¥É¤ËÁõ¤¨¤ë¡×¡Ê´äÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¡Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥×¥é¥¤¥¹¤Ê¤É¾ÜºÙ¡Ë
¡ÚÁ´19¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î°ìÍ÷¡Û¢ä¥Ï¥ó¥Ñ¤Êµ¨Àá¤«¤é´¨¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤âÃå²ó¤»¤ë¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤¬Àè¼è¤ê¤·¤¿¡×¥·¥ã¥Ä¡¦¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¦¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó