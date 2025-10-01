「パウダーとは思えない」 コスメ通がトリコになった「テカらないツヤ肌パウダー」





「しっとりするけどテカらない」フェイスパウダーの名作



よいと言われるファンデーションも、その仕上がりを左右するのは、下地とパウダーとコンシーラー。数ある中から、「使い続けたくなる理由がある」パウダーをラインアップ。乾燥・敏感肌の人にもお勧めの名品をお届けします。







パウダーとは思えない繊細なツヤ

オイル リッチ グロウ ルース パウダー 6,600円／SUQQU 「グロウな肌が好きなので、保湿力のあるベースを使っていましたが、マスクをするようになってからこのベタつきがストレスに。ただ、これは仕上げに入れるだけでパウダーとは思えない繊細なツヤが出せるため、一気に悩みを解決してくれた」（まぃまぃさん・インフルエンサー）







メイクの仕上げに塗布するだけで

オリジナル ミネラルベール プレスト パウダートランスルーセント 4,950円／ベアミネラル 「毛穴や肌の凹凸を目立ちにくし、フィルターをかけたようにきめ細かい肌にしてくれるパウダー。ツヤというよりはふんわりとした肌感になるので、赤ちゃんみたいな肌！といわれることが多いです」（千國さん・モデル・俳優）







「ハイライトが要らなくなった」薄膜でハイカバー

インビジブル エッセンス ルースパウダー グロウ 4,950円／アディクション ビューティ 「ファンデ＋パウダー＋ハイライトの3工程を踏み、理想の“セミツヤ肌”に仕上げていましたが、これに出会ってからはハイライト要らずに。アラが隠れて自然なツヤもかなう！」（まゆさん・デザイナー）







メイクのプロたちが使っている「最高のパウダー」

