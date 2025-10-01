【山羊座 10月の運勢】「大きな飛躍」これまでの地味な努力が花開く「収穫の秋」





【山羊座】2025年 10月の運勢

タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。10月のあなたの運勢は?

山羊座（12/22~1/19）





【LUCKY DAY】

10月23日





【KEY TO GOOD LUCK】

実績を振り返り次の目標を設定すること





【LUCKY COLOR】

チャコールグレー







「大抜擢のサイン」ついに日の目を見るタイミング

10月は、あなたが地道に積み重ねてきた努力が、ついに社会的な評価として花開く実りの月です。月の前半は、仕事や対外的な活動でスポットライトを浴びる場面が増えそう。責任ある役割を任されるのは、周囲からの信頼の証です。プレッシャーさえも味方につけて、あなたの実力を存分に発揮しましょう。



中旬は、仲間との語らいの中に未来を拓く大きなヒントが。新しいプロジェクトへの参加が、運気の扉を開きます。静かに過去の経験を振り返ることで、月末には新たな情熱と行動力が湧いてくるでしょう。







