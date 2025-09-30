¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤óÉ÷¤Ç¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¤Ò¤ÈÅÉ¤ê¤Ç¸«°ã¤¨¤ë¡Ö¤Õ¤Ã¤¯¤é¥°¥í¥¹¡×
É½¾ð¤¬°Ü¤í¤¦¤¿¤Ó¤ËÌÜ¤¬¤¤¤¯¿°¡£¤½¤Î¿Í¼«¿È¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤³¤¦¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¼«¿È¤Î»Ñ¤ò¤¢¤é¤ï¤¹¿§¤ä¼Á´¶¤ò¤È¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¡£¤µ¤µ¤ä¤«¤Êµ¤Ê¬Å¾´¹¤ò¿Þ¤ì¤ëºÇ½Ü¤Î¥ê¥Ã¥×¤ò¥ê¥µ¡¼¥Á¡£
¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤¬¤ï¤ê¤Ë¡Ö¥°¥í¥¹¤Î¤¤é¤á¤¡×
Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¤¤é¤á¤¤Ç¿°¤òÃ¸¤¯À÷¤á¤ë¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¤Ê¥Ô¥ó¥¯¥°¥í¥¹¤âÃíÌÜÉ¬»ê¡£¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¿§¤Å¤¤Ê¤¬¤é¸ý¸µ¤ËÂ¸ºß´¶¤ò½É¤»¤Æ¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥Ö¥ë¡¼¥Ç¥Ë¥à¤Ë²ÄÎù¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤â¥á¥¤¥¯¡£
¹âÍÈ´¶¤ò¿°¤ËÊÄ¤¸¤³¤á¤Æ
¥È¡¼¥ó ¥Ú¥¿¥ë ¥Ö¥ë¡¼¥ß¥ó¥° ¥°¥í¥¹ EX08¡¡2,750±ß¡¿¥È¡¼¥ó¡¡¿°¤Ë¤½¤Ã¤È¸÷¤ò¤Î¤»¤ë¡¢¥Ö¥ë¡¼¤ÎÊÐ¸÷¥Ñ¡¼¥ë¤¬Á¡ºÙ¤Ë¤Þ¤¿¤¿¤¯¸ÂÄê¿§¡ÖEX08¡×¡£¥¯¥ê¥¢¤Ê¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¥È¡¼¥ó¤Ë¡¢¤Ò¤ÈÅÉ¤ê¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤ÈÎ©ÂÎ´¶¤¬°ú¤Î©¤Ä¡£¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥Ä¥ä¤È±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëµ±¤¤ò±é½Ð¤·¡¢¼ê»ý¤Á¤Î¥ê¥Ã¥×¤Ë½Å¤Í¤ë¤À¤±¤Ç½Ü¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤òÅ»¤¨¤ë¡£
¥¯¡¼¥ë¤Ê°õ¾Ý¤Î¥Ô¥ó¥¯¤ËìÔÂô¤Ê¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼
¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ¥é¥¹¥È¥é¥¹ ¥°¥ê¥Þ¡¼ ¥°¥í¥¹ 002¡¡1,430±ß¡¿¥ì¥Ö¥í¥ó¡¡ìÔÂô¤ËÆþ¤Ã¤¿¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¡£¤Ò¤ÈÅÉ¤ê¤Ç¿°¤¬¸÷¤ò½¸¤á¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¸ý¸µ¤Ë¡£¾åÉÊ¤Ê²Ú¤ä¤«¤µ¤È¥Ä¥ä¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥á¥¤¥¯¤â¥È¥ì¥ó¥É´¶¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¢ä¿§¤ËÍê¤é¤º¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¤¹¤Ã¤Ô¤óÉ÷¤Î¡Ö¤Õ¤Ã¤¯¤é¥°¥í¥¹¡×